Det lokale erhvervsklima i Kalundborg Kommune rykker 12 pladser ned i en ny undersøgelse fra Dansk Industri, der har undersøgt virksomhedernes forhold i de danske kommuner. Borgmester Martin Damm (V) er forbeholden overfor resultaterne. - det ville være svært at sige, at det går ringe med erhvervet i Kalundborg, siger han. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborgs erhvervsklima får middel karakter

Kalundborg - 30. november 2020 kl. 19:30 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Forholdene for virksomhederne i Kalundborg Kommune er blevet forringet siden sidste år. Det er i hvert fald konklusionen i en ny undersøgelse fra Dansk Industri, der belyser det lokale erhvervsklima i de danske kommuner.

Her er Kalundborg, med en plads nummer 59, rykket 12 pladser ned siden sidste år og har nu samme placering som i 2017.

DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2020, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima, og det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

De deltagende virksomheders bedømmelser vejer to tredjedele af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Virksomhederne i Kalundborg anbefaler ifølge undersøgelsen gerne andre at slå sig ned i kommunen, men giver alligevel kun kommunen et gennemsnitligt skudsmål med en 59. plads.

Erhvervsvenligheden ligger således på niveau med gennemsnittet på landsplan.

Borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V) hæfter sig ved, at undersøgelsen hovedsageligt er baseret på virksomhedernes vurdering, og at det kun er en andel af virksomhederne i Kalundborg, der har svaret på DI's spørgsmål. Han mener derfor ikke, at resultaterne nødvendigvis afspejler virkeligheden.

- Det ville være svært at sige, at det går ringe med erhvervet i Kalundborg. Jeg tror aldrig, at der har været investeret så mange penge i erhverv og udbygninger, som i år. Der sker ikke så meget i nogle af de andre kommuner på Sjælland, som der gør i Kalundborg lige nu, siger borgmesteren.

I kategorierne »arbejdskraft« og »uddannelse« ligger Kalundborg i den tunge ende med henholdsvis en plads nummer 82 og en plads nummer 92.

Det kommer ikke bag på Martin Damm (V), der medgiver, at det er områder, hvor kommunen »har ligget en kende tungt« med mange borgere på førtidspension, historisk set, og en folkeskole hvor hver fjerde elev sidste skoleår dumpede i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

- Vi ved det godt, men det er noget, der tager tid at flytte, siger han og nævner, at der i øjeblikket arbejdes på en ny folkeskolestrategi.

Samtidig ligger Kalundborg i top 30 hvad angår »brug af private leverandører« og »skatter, afgifter og gebyrer«. Samtidig hopper kommunen 20 pladser frem, når det handler om »image« - fra plads nummer 67 til plads nummer 47.

Formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard hefter sig også ved Kalundborgs bundplacering i forhold til uddannelse.

- Kalundborg er en kommune, hvor der sker meget på erhvervsområdet med tilflytning af virksomheder og den verdensberømte symbiose. Men Kalundborg har også en stor udfordring på uddannelsesområdet, hvor eleverne i folkeskolen halter bagefter, udtaler han og fortsætter:

- Med udsigt til en ny strategi for skoleområdet håber vi i DI Vestsjælland, at det lykkes kommunen at sætte massivt ind. Børnene i Kalundborg Kommune er fremtidens medarbejdere, iværksættere og dem, der skal løfte velstand og velfærd ind i fremtiden. Så de skal også være beredt fagligt til at kunne løfte denne vigtige opgave, udtaler han.