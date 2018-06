Se billedserie Salget af ladcykler, cykelstole og anhængere i Kalundborg er eksploderet de seneste år. Foto: PR

Kalundborgenserne cykler med børnene som aldrig før

Kalundborg - 05. juni 2018

Elmotorer er de seneste år konstant blevet forbedret, og med den udvikling er kvaliteten af ladcykler steget kraftigt. Det har fået rigtig mange kalundborgensere til at løse en del af familiens transportbehov med eksempelvis en ladcykel, som for mange går i stedet for bil nummer to. Henrik Djernis, der er indehaver af Fri BikeShop på Elmegade 42 i Kalundborg, har øget salget markant det seneste år, og for ham er der en åbenlys grund til, at ladcyklen er blevet populær.

- Elmotorernes teknologiske udvikling de seneste år har gjort det muligt at producere cykler, der er anvendelige til at transportere børn ved hjælp af enten lad eller anhænger, fortæller han.

Sådan bliver turen sikker

Ifølge cykelfagmanden er der en række gode sikkerhedsmæssige forholdsregler, som alle bør tage.

For det første er det altid en god idé at have cykelhjelm på, men derudover skal cyklisten også være opmærksom på at komme helt ned i fart ved sving, da både ladcyklen og anhængeren risikerer at vælte, hvis farten er alt for høj.

- Sliddet er større på en stor cykel, og dermed stiger risikoen for alvorlige skader ved forkert vedligehold.

Især skal man være meget opmærksom på de helt billige modeller, hvor bremsernes konstruktion er for dårlig. Generelt skal man vælge hydrauliske skivebremser, når man køber en cykel, der skal transportere flere personer, siger Henrik Djernis og fortsætter:

- Som altid er cykelhjelm en selvfølgelighed, men der bør også være en fempunktssele til alle på ladet eller i anhængeren.

Det er i dag kun et fåtal af produkterne, der tilbyder en ordentlig fastspænding.

Men blot fordi noget er lovligt, er det ikke ensbetydende med, at det ikke er farligt eller uhensigtsmæssigt.

Om man skal vælge en ladcykel eller en anhænger, afhænger af forskellige faktorer. Anhængeren er ifølge Henrik Djernis et oplagt valg til de familier, der ønsker en fleksibel pendlerløsning, hvor eksempelvis begge forældres cykler kan bruges til at transportere børn, men også blot dem selv, hvis de skal på arbejde efter afleveringen. Ladcyklen kan typisk have flere børn med, og mange forældre kan godt lide at have børnene i synsvidde.

Løbende temadage

Fri BikeShop i Kalundborg holder løbende temadage om børn og transport hen over sommeren, hvor personalet rådgiver om ladcykler, cykelanhængere og sikker transport af børn.

Fri BikeShop på Elmegade 42 i Kalundborg forhandler børne-, hverdags-, el- og motionistcykler i alle prisklasser samt et bredt udvalg af tilbehør og cykeltøj.

Desuden udføres alle typer reparationer, servicetjek og klargøring af cykler.

