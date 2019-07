Se billedserie Hvis du vil undgå at blive overrumplet af insekter, så lad være med at have fordærvet mad stående fremme. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborgensere er særligt plaget af insekter i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborgensere er særligt plaget af insekter i år

Kalundborg - 30. juli 2019 kl. 18:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren 2018 var rekordvarm, men kalundborgenserne er også privilegerede med høje temperaturer resten af året.

I Kalundborg er den årlige gennemsnitstemperatur generelt noget højere end landsgennemsnittet - eksempelvis i 2018 med 9,9 grader i Kalundborg mod 9,5 grader på landsplan. Det kan dog desværre vise sig at være lidt af en ulempe her i sommerperioden. For varme områder er nemlig i særlig grad udsat for flue- og hvepseplager, og det bliver ifølge Paul Ashton, der er insektekspert hos Tanaco, et aktuelt emne i år.

- Ovenpå en meget mild vinter i Kalundborg har fluer, hvepse og andre skadelige insekter haft gode betingelser for at overvintre. Dermed er der flere insekter til at formere sig i sommerperioden, og i en varm region som Kalundborg og i en varm sommer har insekterne de optimale forhold, forklarer han.

Især fluerne generer kalundborgenserne, når de går rundt på arme, ben og hoved. Ifølge Paul Ashton er det primært, fordi de kan få livsvigtige salte i den sved, som vi mennesker afgiver. Fælles for både hvepse og fluer er, at de spiser vores mad, når de invaderer grillbordet - med hvepse er det især en plage sidst på sæsonen, hvor maden i boet er ved at slippe op.

For at undgå de værste plager er der ifølge Paul Ashton en del forholdsregler, som man kan tage:

Først og fremmest handler det om at minimere føden for både hvepse og fluer. Det gør man ved at holde rent i køkkenet og sørge for at komme ud med skraldet oftere, end man plejer. Samtidig er det vigtigt, at maden på bordet ikke får lov at stå for længe, da fordærvelsen hurtigt indtræffer, og det tiltrækker fluerne. Alternativt kan det hjælpe, hvis man kan dække maden til, så fluer og hvepse ikke kan tilgå maden.

For at undgå en hær af fluer og hvepse inde i huset er det jo nærliggende at holde døre og vinduer lukkede, men det kan være svært, når temperaturen stiger. Hvis du sætter fluenet på dine vinduer, kan du holde en meget stor del af insekterne ude.

Pas på at have kød til at stå frit fremme i køkkenet i lang tid, da det vil tiltrække spyfluer, der vil lægge æg i kødet. Den almindelige husflue lægger i øvrigt sine æg i fødevarer, gerne kød, der er gået i forrådnelse. Derfor skal fødevarer hurtigst muligt på køl i sommervarmen.

Hvis det bliver en decideret plage med fluer og hvepse både inde og ude, kan insekterne bekæmpes med forskellige skadedyrsbehandlinger til fluer og hvepse.