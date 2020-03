En mand fra Kalundborg, som har været på skiferie i Italien i et selskab på seks, er konstateret smittet med COVID-19 - coronavirus. Alle seks er nu i isolation. Arkivfoto

Kalundborgenser corona-smittet

Kalundborg - 03. marts 2020 kl. 14:31 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde tirsdag formiddag, at endnu to danskere er konstateret smittet med coronavirus. Det viser sig, at den ene er en mand fra Kalundborg, som lørdag er kommet hjem fra en skiferie i Italien, skriver TV-Kalundborg, som har talt med en af de personer, der var med på turen.

Manden fra Kalundborg, som er blevet smittet med coronavirus på en skiferie i Italien, er nu i karantæne, og selskabet, som manden var afsted sammen med, skal også være i isolation de næste 14 dage.

TV-Kalundborgs kilde oplyser, at han blev ringet op af Sundhedsstyrelsen mandag aften klokken 23.30 og blev informeret om, at en af deltagerne i deres selskab var smittet.

Sundhedsstyrelsen præciserede, at der ikke var fare for, at rejsedeltagerne kan smitte andre, så længe de ikke selv er syge. Hvis man har fået smitte, og den går i udbrud, kommer det i form af feber, dårlig hals med mere. Feberen presser sygdommen ud i lymferne, og herefter kan man smitte andre ved host/nys eller direkte berøring, fortæller den nu karantæneramte kalundborgenser, som TV-Kalundborg har været i kontakt med.

Sundhedsstyrelsen er nu i gang med at undersøge hvem der, inden for tre meter, sad i nærheden af den smittede Kalundborgenser i såvel bus som fly på vej hjem fra skiferien.

Flere større virksomheder tager nu deres forholdsregler for coronavirus og beder deres medarbejdere blive hjemme i 14 dage, hvis de har opholdt sig i et af de udsatte områder.

I Kalundborgområdet gælder det blandt andre Novo Nordisk, Novozymes og Equinor Raffinaderiet, som alle har taget ensartede forholdsregler.

Novo Nordisks kommunikationsmedarbejder Charlotte Zarp-Andersson oplyser til Nordvestnyt, at Novo Nordisk har på arbejdspladserne og online delt råd om håndhygiejne. Og hvis medarbejdere planlægger at rejse til de udsatte områder, beder virksomheden dem om at informere deres leder.

Novo Nordisk vejledning varierer lidt alt efter, hvor man er ansat, men i produktionen i Kalundborg gælder, at medarbejdere, der vender hjem efter ophold i de udsatte områder, bliver bedt om at blive væk fra arbejdspladsen i 14 dage fra hjemkomst til Danmark. Der er dog ikke tale om karantæne iværksat af sundhedsmyndighederne, da det er et Novo Nordisk-tiltag.

Formålet med dette tiltag er at varetage Novo Nordisk-medarbejderes sikkerhed og at sikre fortsat levering af virksomhedens livsvigtige medicin til patienter, oplyser Charlotte Zarp-Andersson.

