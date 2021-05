To blev dræbt og en tredje såret ved et skyderi ud for Meny på Nørre Allé i Kalundborg den 17. november sidste år. Nu har politiet anholdt en femte person, som mistænkes for at have forbindelse til dobbeltdrabet. Foto: Mie Neel

Kalundborgenser anholdt i sagen om dobbeltdrabet ved Meny

Efterforskningen har ført til den 20-årige, og politiet mener nu at have rejst et mistankegrundlag, fortæller politikommissær Michael Robdrup Andreassen, der er efterforskningsleder på sagen.

- Sagen er efterforsket intenst for at finde frem til flere personer, der kunne mistænkes for at have en rolle i sagen. Offentligheden er ligeledes fremkommet med oplysninger til sagen, i forlængelse af at vi i april offentliggjorde en video af en af gerningsmændene samt et billede af en hvid Audi, der blev beslaglagt på gerningsdagen. Disse henvendelser er vi meget tilfredse med, siger politikommissæren.