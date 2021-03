Kalundborg vil være Danmarks vildeste

En enig kommunalbestyrelse vedtog onsdag aften, at Kalundborg skal tilslutte sig konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune.

Det var på initiativ af Enhedslisten, at sagen blev taget op, og Niels Erik Danielsen (EL) var glad for den gode modtagelse af forslaget.

- Oprindeligt havde vi diskuteret sagen i teknik- og miljøudvalget. Her oplevede jeg imidlertid, at flere af mine kollegaer var lidt skeptiske, så jeg er glad for at høre denne begejstring i dag. Vi kalder os en grøn industrikommune, så det er helt oplagt, vi er med, mente han.