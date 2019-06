Demografien med flere danskere, der lever længere, kombineret med, at kommunerne skal overtage flere sundhedsopgaver, betyder, at Kalundborg Kommune har behov for flere sosu-medarbejdere til blandt andet steder som plejecentret Jernholtparken. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg vil bruge ni millioner på at fordoble antallet af sosu-elever

Kalundborg - 01. juni 2019 kl. 07:49 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommende år byder på to meget konkrete udfordringer på ældre- og sundhedsområdet for kommunerne. For det første bliver der flere ældre at tage sig af. For det andet gør sundhedsudspil fra både regeringen og Socialdemokratiet, at kommunerne - uanset hvem af de to, der vinder valget - vil skulle løse flere sundhedsopgaver fremover.

Hertil skal lægges, at sosu-­medarbejderne ifølge det, der hedder Personalepolitisk Regnskab 2018, blandt samtlige ansatte i Kalundborg Kommune er den personalegruppe, hvor flest personer potentielt set kan forlade arbejdsmarkedet inden for de næste fem år som følge af naturlig afgang. Konklusion: Kalundborg kommer til at mangle sosu-­medarbejdere i fremtiden.

Derfor skal medlemmerne af ældre- og sundhedsudvalget på deres møde mandag beslutte, om de vil afsætte 9,2 millioner kroner til at uddanne flere sosu-assistenter og -hjælpere.

- Vi ved, at der bliver flere ældre, og at vores personale har en høj gennemsnitsalder. Derfor er det her noget, der haster, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

I februar blev regeringen, KL, Dansk Regioner og FOA enige om en ny aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne. For Kalundborgs vedkommende betyder aftalen, at man går fra 21 social- og sundhedshjælperelever (SSH-elever) per år til 29 SSH-elever per år samt fra 31 social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) per år til 58 SSA-elever per år.

Altså næsten en fordobling i det samlede antal elever. Aftalen indebærer også, at kommunerne kompenseres økonomisk af staten for omkostningerne forbundet med den øgede optagelse af elever.

Det sker via det, der hedder noget så ordret som Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Ifølge Finansministeriets hjemmeside indebærer DUT, at:

- staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

- Vi har en klar forventning om, at blive »DUT'et« for det her, siger Peter Jacobsen.

Og ja. Peter Jacobsen, der også er sjællandsk regionsrådsmedlem, bekræfter, at man på politikerjargon bruger betegnelsen »at blive DUT'et«.

- Jeg forventer, at få alle pengene tilbage fra staten. Grundlæggende tror jeg ikke, at vi skal finde besparelser, siger han.

Det vil betyde, at de 9,2 millioner kroner, hvis politikerne siger ja, kommer med på Kalundborg Kommunes Budget 2020, som en udgift, der går i nul, fordi staten altså kompenserer kommunen.

Udover de ekstra elever gik kommunen i januar i samarbejde med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland i gang med projektet Sosu Klar Kalundborg. Det er en del af et større projekt i kommunen om rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale.

- Det her er et udtryk for, at vi i Kalundborg allerede for noget tid siden så udfordringen med manglen på nye sosu-medarbejdere, fortæller Peter Jacobsen.

Med Sosu Klar Kalundborg startede der 1. januar i år 35 ledige borgere i et praktikforløb. Af dem er 24 gået videre og har gennemført projektets kursusforløb med henblik på efterfølgende at blive ansat i en løntilskudsstilling i plejecentrene. Målet er, at deltagerne i projektet skal gøres klar til at tage uddannelsen som sosu-hjælper.

- Jeg har hørt, det går godt, og har en klar fornemmelse af, at det er en succes. Jeg synes, det er ret imponerende, at så mange har klaret sig igennem kursusforløbet, siger Peter Jacobsen.