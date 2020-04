Kalundborg tillader fortsat Roundup i ny pesticidplan

- Det er et dårligt signal at sende at sige, at vi vil stoppe, og at vi så fortsætter. Det fremgår også af handleplanen, at der er 22 kommuner, der slet ikke bruger pesticider, så det kan godt lade sig gøre, sagde han.

Men da de færreste politikere ønsker direkte at blive stemplet som fans af det stærkt omdiskuterede Roundup, hvis aktivstof glyfosat af flere stærkt mistænkes for at være kræftfremkaldende, havde mange af dem behov for at begrunde, hvorfor de gik ind for en plan, der ikke inkluderer et totalt pesticidstop.