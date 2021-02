Det er en koncentration af moderne industri med flere af Danmarks største virksomheder der gør, at Kalundborg har potentialet til at tiltrække endnu flere virksomheder og indbyggere.

Kalundborg som vækstcenter

Det handler om fremtiden. Det handler om Kalundborgs fremtid. En vision for, hvordan Kalundborg kan blive et vækstcenter for enden af Kattegat-forbindelsen.

Den vision bliver der mulighed for at høre nærmere om og være med i snakken om, når der holdes konference i Kalundborg.

Kalundborgs rolle som et stærkt industri-, erhverv- og bosætningscenter bliver belyst samtidig med, at der kommer bud på, hvor stor væksten kan blive, hvis der kommer en Kattegat-bro.

Det er en koncentration af moderne industri med flere af Danmarks største virksomheder Novo Nordisk, Novozymes, Ørsted, Equinor, Nov Flexibles og et forgrenet underskov af underleverandører, der danner baggrund for, at Kalundborg har potentialet til at tiltrække endnu flere virksomheder og indbyggere.