Kalundborg Kommune fornyer samarbejde med Danske Skoleelever, hvilket blandt andet betyder, at der skal oprettes et fælleselevråd. Foto: Per Christensen

Kalundborg skal igen have et fælleselevråd

Et partnerskab, som skal danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, elever og lokalsamfund.

Samarbejdet med Danske Skoleelever indebærer blandt andet, at Kalundborg Kommune igen i år skal oprette et fælleselevråd. Danske Skoleelever er elevernes interesseorganisation, der sørger for, at eleverne har en stemme. De står bag fælleselevrådet, som er elevrådenes og skolernes talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på udvikling af skoleområdet i Kalundborg Kommune.