Kalundborg sakker bagud på cykel

Kalundborg - 01. oktober 2021

Når turen går til arbejde eller uddannelse, så er det kun hver femte over 15 år i Kalundborg Kommune, der mindst én gang om ugen vælger at hoppe på cyklen, når strækningen tilbagelægges. Det er lavest i hele landet, hvor det på landsplan er mere end hver tredje, som tager cyklen mindst én dag om ugen.

Det viser den nye undersøgelse Danmark i Bevægelse, som forskere på SDU har lavet på baggrund af svar fra over 163.000 danskere.

Det samme resultat gælder, når man kigger på, hvor ofte den tohjulede vælges, når børnene skal hentes, fodboldstøvlerne snøres i den lokale klub eller bedstemor, der måske bor i samme by, skal besøges. Der anvender 23 procent af borgerne cyklen mindst én gang om ugen mod 41 procent på landsplan.

1428 personer fra Kalundborg Kommune har svaret, så det er ikke bare hos en håndfuld respondenter, at forskellen skal findes.

Her vil nogen måske indvende, at det også er urimeligt at sammenligne en landkommune som Kalundborg med steder i Danmark, hvor afstandene mellem bopæl og arbejde måske er mindre.

Men det har undersøgelsen taget højde for ved at pulje Kalundborg sammen med flere sammenlignelige kommuner, men selv om forskellene er mindre udtalte, placerer Kalundborg sig stadig på en sidsteplads.

Tidligere i år skrev Nordvestnyt om, at Kalundborg langsomt var begyndt at prioritere cyklismen mere. Her mente Ole Stahl Nielsen, repræsentant for Cyklistforbundet i Kalundborg, dog stadig, at der var et stykke vej endnu.

- Hvis folk skal gide at cykle fra boligen i vest til jobbet eller uddannelsen i øst, skal forholdene være i orden hele vejen. Ellers mangler der et led i kæden, sagde han dengang.

Topper én kategori Danmark i Bevægelse har dog kigget på mere end bare borgernes vilje og evne til at cykle. Der er også set nærmere på, hvilke former for bevægelse som folk dyrker mest af.

Her er gå- og vandreture ikke overraskende mest populært, og ni ud af 10 fra Kalundborg har bevæget sig ud på dette ifølge undersøgelsen. Det er på niveau med landsplan.

Ligesom geografien i kommunen muligvis spiller ind, hvad angår cykelbrugen, så kan det være, at det også spiller ind, når man kigger på den eneste kategori af idræt og motion, hvor Kalundborg Kommune overstiger landsgennemsnittet.

Det er ganske vist kun tre procentpoint, men 28 procent fra kommunen har dyrket udelivsaktiviteter, mens det er 25 procent på landsplan.

Kalundborg Kommunes ældre- og sundhedsudvalg skal drøfte tallene fra Danmark i Bevægelse i næste uge.