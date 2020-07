Kalundborg-pulje fikses færdig 3. august

Nu nærmer man sig en afgørelse på Få det Fikset-puljen - Kalundborg by - hvor aktionsgruppen, med kontaktperson Kjeld Cristensen i spidsen, indkalder til borgermøde, hvor de fremmødte skal tage stilling til de fire forslag, som aktionsgruppen anbefaler, man kan bruge de afsatte to millioner kroner til fra puljen på.

Kjeld Christensen fortæller, at der yderligere var en række forslag, som aktionsgruppen ikke anbefaler og som derfor ikke kommer til afstemning på borgermødet. Forslagene levede ikke op til de krav om at midlerne skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der ikke findes i dag - og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende anlæg og by-inventar.

For at de enkelte projekter kan blive til noget, skal 80 procent af de fremmødte til borgermødet i Kalundborg Hallerne stemme for, inden forslagene kommer videre til godkendes i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De fire projekter kan alle gennemføres inden for budgettet på to millioner kroner.

- En smuk julebelysning er med til at tiltrække kunder, som gør deres indkøb i butikkerne, siger Kjeld Christensen, der er med i bestyrelsen for Lys på Kalundborg.

Han mener, at i julen 2020 og fremover vil det være endnu vigtigere med sammenhold efter man lige været igennem en coronakrise, hvor forretningerne i centrum af Kalundborg har været lukkede, helt eller delvis, andre har været åbne som normalt, men fælles for alle er, at langt de fleste har mistet omsætning. En ny og spændende julebelysning skaber nysgerrighed og vil få næsten alle borgere i Kalundborg by og opland samt forhåbentlig borgere i yderområderne som Svebølle, Hvidebæk, Høng og Gørlev m.fl., til at komme forbi nyde lysene.