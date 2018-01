Syv pizzeriaer i Kalundborg er nu at finde i et nyt samarbejde, som er langt billigere at være en del af. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg-pizzeriaer i oprør mod Just Eat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg-pizzeriaer i oprør mod Just Eat

Kalundborg - 10. januar 2018 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det store flertal af Kalundborgs pizzeriaer gør nu oprør mod Just Eat og Hungry, som de finder for grådige. Pizzeriaerne har droppet samarbejdet fra den 1. februar og i stedet for samlet sig i det nye www.kalundborgpizza.dk og meal4u.dk.

Pizzeriaerne har samarbejdet med Just Eat i mange år, men nu er de samlede omkostninger ved samarbejdet blevet så store, at de lokale restauratører ikke længere vil være med.

I stedet for er de nu med i et andet samarbejde, som er langt billigere, og derfor kan de sætte priserne ned med 20 pct. til glæde for kunderne frem til den 1. marts.

De syv lokale pizzeriaer er: Pizza Verden på Sct. Jørgensbjerg 31, Pizza Express, Kordilgade 66, Roma Pizzeria, Kordilgade 32, Byens Pizza og Grillbar i Skibbrogade 49, Tony's Pizza og Grill, Skibbrogade 7, Pizza Mia, Vænget 4 og Miami Pizza og Grillbar på Lupinvej 1.

Kalundborg er ikke den eneste by, hvor pizzeriaerne har afbrudt samarbejdet med Just Eat i protest mod priserne.

I det nye samarbejde kan kunderne stadig bestille maden hjemmefra via www.kalundborgpizza.dk og meal4u.dk. Man indtaster sin adresse, vælger betalings- og leveringsmetode og så venter man på, at maden bliver klar.

Meal4u.dk blev startet i 2013, med én klar mission: at give danskerne den bedst mulige mad-oplevelse, når lysten til at bestille en pizza eller take-away melder sig, samt hjælpe de lokale restauranter til at finde kunder.