Kalundborg med i grønt EU-projekt

Kalundborg med i grønt EU-projekt

10. maj 2021

Den gennemsnitlige europæer producerer i løbet af et år omkring 200 kilo bioaffald, hvilket betyder at der ophobes mellem 118 og 138 millioner tons bioaffald i EU hvert eneste år.

Det meste af dette bioaffald ender på lossepladsen til forbrænding, men det er et stort spild, for bioaffald har et stort potentiale som en værdifuld ressource, hvis vi kan finde ud af at genbruge det.

Kalundborg Kommune, Unibio og Kalundborg Symbiosen er gået ind i et europæisk projekt, hvor man arbejder for at blive bedre til at udnyttet denne resurse.

- Når bioaffald brændes eller deponeres, udnytter vi det ikke optimalt. Det vil vi gerne være med til at ændre på. Vi er derfor i Kalundborg Kommune glade for at kunne bidrage til projekt Valuewaste. Sammen med Unibio, Kalundborg Symbiosen og de øvrige projektpartnere skal vi undersøge, hvordan vi skaber mere værdi med fokus på en bæredygtig genanvendelse af bioaffald, forklarer Johan Ib Hansen, Senior Project Manager i Kalundborg Kommune.

Udfordringen er, at omkostningerne ved at omdanne bioaffald til et produkt som kan udnyttes, i de fleste tilfælde er for høje til at det kan betale sig. Tanken bag projektet er at undersøge, hvordan man skaber succesfulde forretningsmodeller for at udvikle produkter, der er baseret på bioaffald. Her kommer erfaringerne fra Kalundborg Symbiosen og virksomheder som Unibio ind i billedet.

- I Unibio har vi en teknologi, der omdanner metan til protein. Så hvis symbiosen kan omdanne bioaffaldet til biogas med et højt metan-indhold til en overkommelig pris, kan vi med lethed sammen omdanne bioaffald til protein sammen med Symbiosen. For os hos Unibio er der et kæmpe potentiale i at være en del af Symbiosen og deltage i ValueWasteprojektet. Det er med projekter som dette, at vi sammen kan udvikle fremtidens løsninger, siger Michael Jensen der er senior vice president i Unibio.

En vigtig del af projektet er at undersøge danskernes parathed til at bruge produkter, der er baseret på genanvendt bioaffald. Det kan være produkter som gødning, foder og mad.

- Borgernes bidrag er meget vigtigt i dette projekt. For at vi kan lykkes med projektet, så er det nødvendigt, at danskerne besvarer spørgeskemaet og giver deres mening til kende. De har en unik mulighed for at have indflydelse på, hvordan vi kan gøre bioaffald endnu mere værdifuldt. Deres besvarelser er meget værdifulde for projektet og for den bæredygtige fremtid, uddyber Johan Ib Hansen.

Man kan læse mere på www.valuewaste.eu.