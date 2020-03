Sommerhusferie er bare »in« for tiden. Især i Kalundborg Kommune. PR-foto

Kalundborg med helt i top hos feriehus-turister

Kalundborg - 16. marts 2020

Det er »hot« at holde sommerhusferie i Danmark. 2019 blev endnu et rekordår for sommerhusudlejning og bragte det samlede antal overnatninger i udlejede feriehuse op i top med en fremgang på over 1,2 mio. - til i alt 20,8 mio. overnatninger. Det er en stigning på ca. seks pct. i forhold til 2018, oplyser Danmarks Statistik/Visit Denmark.

Home har set nærmere på tallene, og de viser, at sommerhusområderne i Kalundborg Kommune er en solstrålehistorie.

Fremgangen i overnatninger er samlet set steget ca. 25.000 det seneste år, hvilket svarer til en stigning på lige under 24 pct.

På en top 20-liste over sommerhuskommuner i hele landet med mest fremgang i udlejningen, indtager Kalundborg en tredjeplads.

Der er ifølge de lokale home-mæglere flere forklaringer på væksten i turister på sommerhusferie:

- Sommerhusferie er bare »in« for tiden, lyder det fra ejendomsmægler Iben C. Nielsen, indehaver af home i Kalundborg, som blandt andet dækker sommerhusområderne på Røsnæs.

Hun peger på flere grunde til, at Kalundborg er med helt i top på sommerhusferie-bølgen:

- Naturen her er helt enestående, siger Iben C. Nielsen med henvisning til, at Røsnæs var med i »Naturkanon 2018: De 15 dejligste natursteder i Danmark«.

- Fremgangen kan sagtens skyldes den positive opmærksomhed, vi har fået på den konto, fremhæver hun.

- Og så har vi jo rent statistisk mange solskinstimer - »Costa Kalundborg« er ikke grebet ud af den blå luft.

Iben C. Nielsen peger også på, at ferie i et lejet sommerhus for mange danskere er en tryg og »grøn« ferieform i en urolig verden.

- Flere - især yngre - danskere har fået fokus på klimaet og CO2-udledningen fra bl.a. flyrejser, vurderer Iben C. Nielsen.

Samtidig er der ifølge udlejningsbureauerne flere danskere, der holder flere småferier i sommerhus - fx omkring jul og nytår og andre helligdage.

Home peger også en anden årsag til fremgangen i feriehusudlejningen; flere tyskere og sydeuropæere søger herop mod køligere himmelstrøg i deres ferie.

- Man kan måske sige, det er blevet mere »cool« at holde ferie i Danmark og Norden generelt, hvor varmen ikke er så voldsom som sydpå.

Den øgede udlejning kan også skyldes et stigende udbud af sommerhuse til leje og især øget udlejning i ydersæsonen.

- Det forhøjede skattefrie bundfradrag er helt sikkert medvirkende til, at flere sommerhusejere og -købere overvejer at tilmelde fritidshuset til udlejning dele af året. Og flere tilmeldinger er lig med flere bookninger, forklarer Iben C. Nielsen.

- Udlejningsbureauerne kunne nok endda have lejet mere ud, hvis de havde haft flere feriehuse på hylderne i højsæsonen, vurderer hun.

Home henviser til, at flere har sat deres sommerhus til udlejning, fordi sommerhusudlejerne betaler mindre skat af lejeindtægten. Årsagen er, at det såkaldte bundfradrag ved udlejning gennem et bureau som sagt er hævet.

Fra 2018 til 2019 blev det næsten fordoblet. Og fra 2019 til 2020 er det yderligere blevet opjusteret. Det betyder, at de første 41.800 kr. af lejeindtægterne nu er skattefri.

Desuden er planloven ændret, så sæsonen, hvor sommerhuset må benyttes, er udvidet fra seks til otte måneder.

- Det giver bedre plads til udlejning nogle uger om året, samtidig med at man også selv kan have glæde af sommerhuset i nogle af de gode uger, siger Iben C. Nielsen, home Kalundborg

Det er især de yngre familier, der køber et sommerhus og gerne vil leje det ud nogle uger om året for at få et tilskud til udgifterne.

Udsigterne til at leje sit sommerhus ud er fortsat rigtig gode, viser de nyeste tal for fremtidige bookinger.

Der var ved udgangen af januar 2020 booket 352.300 husuger for 2020. Det er en fremgang på syv pct. i forhold til bookingerne på samme tidspunkt året før.

Det er i øvrigt femte år i træk, at sommerhusudlejningen i Danmark sætter rekord, oplyser Danmarks Statistik.