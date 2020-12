Kalundborg-borgmester: Hele Sjælland lukker ned

- Vi har gjort alt, hvad der stod i vores magt for at dæmme op for coronaen. Og det har så ikke hjulpet noget som helst. Det er min antagelse, at sundhedsmyndighederne har set, at folk fra »lukkede« kommuner har valgt at lægge resturationsbesøg, fitness og tilsvarende i de åbne kommuner. Og den politik vil man ikke have, fordi den ikke kan styres, og slet ikke op til den forestående weekend, der er en stor julefrokost-weekend mange steder.