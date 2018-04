Kalundborg ligger i top over rygere på Sjælland

Siden 2015 har 325 borgere her i kommunen været tilmeldt kurserne for henholdsvis moderate og storrygere, og man er på jagt efter flere deltagere, der har lyst til at skodde smøgerne helt.

- Vi vil meget gerne have fat i flere og få flere i gang på de gratis kurser. Vi arbejder meget med motivationen, og 40 procent af de borgere, der begynder på et rygestopkursus hos os er stadig røgfri efter et halvt år. Det er lidt under landsgennemsnittet, det må vi erkende, men man må også hele tiden tænke på, at det er svært at holde op, og nogle gange kræver det flere forsøg, siger Jytte Larsen fra Kalundborg Kommunes sundhedsstab, der er ansvarlig for rygestopkurserne, der er udarbejdet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.