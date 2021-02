Kalundborg krydser Corona-milepæl

Borgmester Martin Damm (V) glæder sig over, at Kalundborg Kommune generelt har haft relativt få smittede med Corona, gennem det meste af Coronakrisen. Han mener blandt andet, at lokale virksomheders beslutning om selv at teste medarbejdere, kan have medvirket til det positive resultat.Foto: Per Christensen

