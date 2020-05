Se billedserie EUCs vicedirektør i Nordvestsjælland, Malene Grandjean: - Vi er glade for den stærke fagtradition, der er i Kalundborg.

Kalundborg i top på erhvervsuddannelser

Kalundborg - 11. maj 2020

Kalundborg Kommune ligger godt til med erhvervsuddannelser, men i forhold til behovet i forretningslivet, revision, banker og den finansielle sektor er der brug for langt flere med en merkantil studentereksamen, siger EUC's vicedirektør i Nordvestsjælland.

Der er brug for, at flere unge kaster sig over en (EUD) erhvervsuddannelse. Det har politikere og skiftende regeringer været enige om at understøtte, og Kalundborg Kommune lever op til målsætningen.

Faktuelle tal viser, at i 2013 valgte 19 procent af de unge i Danmark en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Delmålet for 2020 på landsplan er, at mindst en fjerdedel, 25 procent, vælger en erhvervsuddannelse.

Nu kender man tallene for 2019. Kalundborg by rummer den største erhvervsklynge på Sjælland uden for København, og der er i den grad gang i byggeriet og anlægsarbejdet. Derfor er behovet for faglærte med en erhvervsuddannelse ekstra stort i Kalundborg Kommune, hvis virksomhederne skal kunne serviceres og behovet dækkes.

Af tal fra den regionale Uddannelsesanalyse over de unges uddannelsesvalg efter 9./10. klasse fremgår, at hele 23 procent af de 566 unge i Kalundborg Kommune i 2019 valgte erhvervsuddannelse og seks procent valgte en EUX, som er en erhvervsgymnasial uddannelse, hvor de unge både får et svendebrev og en studentereksamen.

Malene Grandjean, vicedirektør EUC Nordvestsjælland:

- EUD-gennemsnittet for hele landet var i 2019 14 procent, altså ni procent under Kalundborg, i regionen var tallet 16 procent.

Tallet for Kalundborg har været relativt stabilt højt. Det betyder, at vi i vores kommune ikke har haft de samme udfordringer som andre kommuner i forhold til at fastholde de unges interesse for erhvervsuddannelserne, siger Malene Grandjean og tilføjer:

- Der er tale om en lille stigning i interessen for erhvervsuddannelserne, men ikke en markant, for Kalundborg har hele tiden ligget over 20 procent.

- Vi er naturligvis glade for den stærke fagtradition, der eksisterer i Kalundborg, hvor mange faglærte og selvstændige er forbilleder for de unge, tilføjer vicedirektøren, hvis mand selv er udlært vvs-montør og senere videreuddannede sig til installatør.

Uddannelsesanalysen peger dog også på, at kun seks procent af de unge i 2019 valgte en HHX (merkantil studentereksamen) og fem procent en HTX (teknisk studentereksamen).

- Ser man på Kalundborg Kommunes behov i forhold til forretningslivet, revision, banker og hele den finansielle sektor, så har vi brug for langt flere med en HHX-baggrund. Vi er derfor glade for, at Allikelund Gymnasium igen kan starte en HHX op til august. Det lover godt for fremtiden, pointerer Malene Grandjean og fortsætter:

- Vi arbejder desuden målrettet med at få flere unge til at tage en HTX, da det er en direkte fødekæde både til ingeniøruddannelserne i kommunen og til industrien.