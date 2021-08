Man kan lave en tifo ved at fremstille et stort farverigt banner, udsmykke sin græsplæne eller noget helt tredje, som kan skabe en farverig fest, filmes af en helikopter og skabe en god oplevelse for ryttere, tilskuere og tv-seere.

Kalundborg i tifo-dyst mod Holbæk

Kalundborg - 07. august 2021 kl. 09:53

Der er lagt op til en fantastisk oplevelse for alle på fredag den 13. august, hvor topstjernerne fra de udenlandske cykelhold og de danske hold kæmper på vejen, mens nogle af tilskuerne er involveret i en hel anden kamp, som bestemt ikke foregår på - men ved siden af vejen eller. Det drejer sig om tifo-kampen, som sammen med cykelløbet er med til at gøre oplevelsen endnu større for alle.

En tifo er kort fortalt en betegnelse for spektakulær koreografi og scenografi, som er udført af fans i forbindelse med en sportsbegivenhed.

- Man kender nok billederne fra TV-dækningen af Tour de France. Her fanger helikopteren ofte flot opsatte udsmykninger og events rundt langs ruten. Til dette års PostNord Danmark Rundt drømmer vi om, at institutioner og borgere langs ruten i Kalundborg vil være med til at give løbet ekstra farve. Vi glæder os til at se kreativiteten i Kalundborg, fortæller Frank Hyldegaard, projektchef for PostNord Danmark Rundt.

Når den sidste cykelrytter har klaret 4. etape og er nået over målstregen ved Havneparken i Kalundborg, vil et dommerpanel fra Danmarks Cykle Union udpege den bedste tifo.

4. etape starter i Holbæk og slutter i Kalundborg. Det betyder, at kalundborgenserne er i konkurrence mod borgerne i Holbæk Kommune.

- Denne konkurrence er en unik mulighed for at vise resten af Danmark, hvem vi er, og hvad vi kan i Kalundborg. Jeg tror på, at vi har flere kreative borgere i kommunen, som vil være med til at skabe den mest farverige og flotteste folkefest nogensinde i Kalundborg. Jeg ser frem til at se, hvad borgerne finder på, siger Jane Hald Christiansen, kulturchef i Kalundborg Kommune.

For at deltage i konkurrencen skal man lave en flot, sjov eller bemærkelsesværdig udsmykning langs ruten, som kan blive filmet af helikoptere og samtidig skabe en god oplevelse for alle ryttere, tilskuere og tv-seere. Når det er gjort, så skal man også dele et billede af sin tifoen på Instagram og brug hashtagget #PNDKR21 senest den 13. august.

Vinderen modtager et indrammet eksemplar af løbets førertrøje.

Lørdag den 2. juli 2022, altså om mindre end et år, cykler 22 cykelhold med 176 cykelryttere gennem Kalundborg Kommune, når verdens største cykelløb, Tour de France, kommer til Danmark.

Kalundborg Kommune er i fuld gang med forberedelserne. Målet er at skabe en fantastisk folkefest, hvor alle har mulighed for at se verdens største cykelløb og fejre den store begivenhed i Kalundborg Havnepark. I den forbindelse er PostNord Danmark Rundt en rigtig fin og indbydende aperitif før hovedmåltidet, som serveres næste år.