Kalundborg i positivt fald i antallet af corona-smittede

Mens Kalundborg Kommune venter på nye meldinger fra Region Sjælland om hvem der er de næste i køen til coronavaccine efter, at 357 plejehjemsbeboere og et antal sundhedspersonale har modtaget det lille stik, viser aktuelle tal fra SSI - Statens Serum Institut - at antallet af smittede er for nedadgående i Kalundborg.