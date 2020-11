Se billedserie Forsiden af den ottende historiske billedbog, som vi har fortæller om og viser billeder fra.

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg i et velpudset bakspejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg i et velpudset bakspejl

Kalundborg - 10. november 2020 kl. 18:12 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Et tilbageblik. Ja mange. Tilbageblik i billeder. Godt og vel hundrede.

En ny historiens billedbog - den ottende i rækken - er klar. Som julegave, mandelgave eller selvforkælelsesgave lige nu.

Her i en tid, hvor der er vendt op og ned på mange begreber om, hvad man plejer, og hvad der er normalt, kommer »Billeder fra Kalundborg« som et rart lys­glimt af normalitet.

Kilden til den nye billedbog er de fyldige mængder af materiale på Kalundborg Lokalarkiv. Og manden, der har valgt ud, researchet og skrevet, er sædvanen tro Niels A. Jensen.

Hans jagttegn til historiens jagtmarker bruges med stor træfsikkerhed.

For og bag Forsiden er et stemningspræget foto af M/S Kalundborg ved en midlertidig anløbsplads i Vesthavnen. Masser af mennesker er troppet op på kajen mellem stationen og færgen for at se på.

Bagsiden viser på én gang Munkesøen, de kommunale værker, Vor Frue Kirke, raffinaderiet og Asnæsværket.

Sort-hvide fotos for og bag. Sort-hvide fotos bogen igennem. En styrke, for billederne signalerer - her i en tid, der ofte byder på meget farve­lade - med deres enkle udtryk en stringens og en dokumentationsevne, som understreger fortællingen om, at her skrives der med historiens alenmål.

Niels A. Jensen har et godt blik for at fortælle en historie. Med billederne som det bærende og teksterne til præcist - og med fornemmelse for samtidig at fortælle en lille god historie - at forklare, hvad man ser.

Spændende glimt Det, der i denne meget læsværdige, lille bog bydes på, er spændende glimt i et velpudset bakspejl.

Her blændes op for gungrende hestevogne i oversvømmede gader. Her fortælles udførligt om Asnæsværket og dets historie. Kraftværket, som her i 2020 er gået over til fyring med biomasse.

Fortællingerne er opdelt i afsnit, så historier og tekst smelter sammen til helstøbte beretninger.

Her ser og hører vi om dronning Margrethes besøg i Kalundborg i 1983, om Kordilgade i 1961, om Kalundborg Kulkompagni, Folkekøkkenet, oversvømmelser, flyvebåde og langsomfærger.

Der er også glimt fra flere skoler, fortælles om Frelsens Hær, om Frø­avls­kompagniet, Kulkompagniet og Skibbrogaarden.

Den tyske flådetstation får også et kapitel med fokus på de tyske krigsskibe og drabelige magnetminer.

Nært og fjernt Storebæltsbro-byggeriet er også med. Historie i dag. Den nære. Historien om sænkekasserne og bropillerne, der blev til i Kalundborg.

Og den mere fjerne: Historien om indfaldsvejen mod nord.

Møllestræde var vejen til fiskerlejet og landsbyen Kordel, som lå nogenlunde der, hvor Kordilgade nu ligger. Møllestræde nævnes første gang i 1442.

Her får man også lidt at vide om, at strædet var hjemsted for byens accisebod, hvor der blev opkrævet afgift for de varer, der blev indført til byen. En praksis, der først blev afskaffet i 1851.

Flotellet Manglen på hotelværelser i Kalundborg førte i begyndelsen af 1990'erne til, at byen fik et 'flotel': Hotelskibet Emerald med 52 værelser. Et kort kapitel i byens historie, for kort efter åbningen blev skibet beslaglagt. Udefra var hotelskibet klodset og langtfra noget smukt syn, men inde var der pænt. Begge dele dokumenteres af billederne.

Pavestræde I kapitlet om Skibbrovænget med gamle og nye huse benytter Niels A. Jensen muligheden for at ride en af sine historiske kæpheste i teksten til et billede af en af bebyggelserne set fra Bredgade.

Det stykke af Bredgade, der vises på netop det billede, hed fra 1565 Pavestræde, men kom ved gadegennembruddet i 1972 til at hedde Bredgade.

»Navnet Pavestræde var så særpræget, at det havde fortjent at overleve som gadenavn«, noterer forfatteren.

Hvem genopliver? Vi giver ham ret og efterlyser nutidige beslutningstagere, som har mandsmod og hjerte nok til at genoplive Pavestræde og dermed et særpræg, som - netop fortjent! - bør være en del af Kalundborg nu og i fremtiden.

»Billeder fra Kalundborg« er på 124 sider. Et fascinerende tilbageblik serveret lettilgængeligt og i oplagt stil. Værd at låne øjne og sind.