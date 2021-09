Kalundborg holder stort set skansen på erhvervsfronten

- Det er afgørende, at Kalundborg Kommune får bedre styr på så vigtige sagsområder som byggesager og dialogen med virksomhederne. Der ligger mange mindre og mellemstore virksomheder i Kalundborg, som er meget afhængige af, at der er fokus på en hurtig og effektiv løsning af disse sager. Vi er opmærksomme på, at kommunen er i gang med at styrke området, og nu ser vi frem til, at det også afspejler sig i statistikken og oplevelsen hos virksomhederne, siger Jan Bybjerg Pedersen, formand for DI Vestsjælland.