Kalundborg godt på vej ud af corona-nedlukningen

Skridtene er små, men de går i den rigtige retning. Kalundborg begynder så småt mere og mere at ligne noget man kender. Tirsdagen efter påske var tidspunktet hvor en række butikker valgte at åbne dørene med de afsprittede håndtag. Og mandag i denne uge kom turen til bl.a. frisører, fysioterapeuter og køreskoler - nu kan de også give den fuld gas - blot de overholder myndighedernes retningslinjer.

Og stille og roligt finder kunderne ud af, at det godt kan lade sig gøre at handle, bare man stadig holder afstand og holder en forhøjet hygiejne - bl.a. husker at spritte hænderne. De fleste har det ligesom Dan Turèll sang: »Jeg holder af hverdagen«. Den vil man gerne tilbage til.

Mikkel Thisgaard var første mand på pinden tirsdag efter påske hos Bech i Kordilgade, og han fortæller, at det var fint at komme tilbage på jobbet, hvor han har været ene mand i butikken den første uge.

- Det er jo ikke, som det plejer at være, men det er dejligt igen at kunne hjælpe kunderne. Og jeg synes, alle er forsigtige og passer på hinanden.

Den første uge har Bech ikke haft fuld åbningstid, men det kommer man nok til at nærme sig i denne uge, nu hvor flere og flere kunder begynder at dukke op for at se på forårsvarerne.

Hos Tøjeksperten på Nytorv, er det Tonni Carlson, som har haft fornøjelsen af at tage imod de første kunder efter genåbningen, og han melder også om en stille og rolig start, hvor kunderne viser den fornødne respekt overfor hinanden.

- Og så har vi naturligvis håndsprit parat ved begge vores indgange, fortæller Tonni Carlson.

Skoringen i Kordilgade har holdt åbent det med meste af tiden under coronakrisen, og det har været en noget anderledes oplevelse.

- De første uger var der meget stille, men så omkring påsken begyndte flere kunder at dukke op, og der kom lidt mere liv i butikken og på gaden, fortæller Michael Jørgensen.

Han tror, at når først butikkerne i centrene de får lov til at åbne igen, så kommer der for alvor gang i hele butikslivet igen.

Skoringen skulle have holdt Børnenes Dag, som er en af de helt store tidspunkter for skobutikken, men denne aktivitet, som har været afviklet igennem mange år hver forår og efterår, den har man indtil videre måtte udsætte, fordi Skoringen vil have alle butikker med samtidigt.

- Men så længe Skoringens butikker i indkøbscentrene skal holde lukket, så bliver Børnenes Dag ikke holdt, fortæller Michael Jørgensen.

Han håber, at kalundborgenserne nu for alvor får øjnene op for, hvad det er for et trist gadebillede, man vil kunne opleve i fremtiden, hvis borgerne ikke bakker op om de lokale butikker. - Nu venter vi alle på, hvornår der for alvor bliver trykket på knappen, så alle butikker - også de store kædebutikker åbner igen. Det har været en meget hård periode for mange butikker, så alle glæder sig til hverdagen.