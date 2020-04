Kalundborg flager for fællesskabet

Se billedserie Sådan så Kordilgade ud i lørdags. Hver lørdag under Coronakrisen, vil der blive flaget på Kordilgade og i Højbyen. Privatfoto

Kalundborg - 07. april 2020 kl. 06:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste lørdage har Kordilgade hver weekend været fyldt med flag, og det vil gaden også være i de kommende uger, mens Coronakrisen står på.

Det er frivillige fra 5 Tårns Motion som hver uge står for at opsætte flagalléen. I forvejen står klubben for flagningen i Kalundborg by ved særlige lejligheder, for at samle penge ind til klubbens arbejde. Under Coronakrisen arbejder de frivillige dog gratis.

- Det handler om at vise vi står sammen i en svær tid. At prøve at skabe lidt glæde blandt kalundborgenserne, hvoraf mange er presset i hverdagen og står overfor en usikker fremtid. Vi kan alle have brug for lidt opmuntring i disse dage, mener Erik Johnsen, der er formand for 5 Tårns Motion.

Det var Erik Johnsen, der fik ideen til, at der skulle flag op i Kordilgade.

- Det startede med, at jeg så de flagede inde hos min nabo. Det viste sig, at de havde meldt sig ind i en populær facebookgruppe ved navn »Flager for fællesskabet på afstand«. Det syntes jeg var en god ide, og så kom jeg i tanke om, at vi jo ligger inde med 104 flag, fortæller han.

5 Tårns Motion sætter flag op i Kordilgade samt i Højbyen op til Vor Frue Kirke hver lørdag i den kommende tid, og sørger for at flagene kommer ned igen inden mørket falder på.

- Det vil vi blive ved med, indtil Statsministeren, Regeringen og Folketinget igen åbner Danmark op, lover Erik Johnsen.