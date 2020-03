Heavymetalbandet Aphyxion har også været en del af Kalundborg Kommune kulturpakker til børn.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg fejrer 10 år med kulturpakker til børn

Kalundborg - 09. marts 2020

Kunst og kultur er blevet en naturlig del af skolernes hverdag i Kalundborg Kommune i de 10 år, hvor man har haft kulturpakker.

Med over 300 kunstneriske arrangementer årligt sikrer ordningen Kulturpakker alle grundskoleelever i Kalundborg Kommune oplevelser med teater, dans og musik. Og for Lisbeth Thaulow, der er skoleleder på Firhøjskolen, er det efter et årti svært at forestille sig et skoleskema uden besøg af professionelle kunstnere.

- Kulturpakkerne er en kæmpe gave til det enkelte barn i Kalundborg Kommune. Det er en fantastisk politisk beslutning at satse på, at alle børn skal opleve og mærke kulturens mangfoldighed, og efter 10 år kan vi slet ikke forestille os et skoleliv uden, siger Lisbeth Thaulow.

På Firhøjskolen fungerer Kulturpakke-oplevelserne både som et vigtigt supplement til skolens undervisning, men også som grundlæggende dannelse, som eleverne kan bruge i mange andre sammenhænge.

- Kultur kan ikke måles, men den kan føles. Det er gennem Kulturpakker, at alle børn får lov til at møde den professionelle kultur, der er med til at danne og udvide deres horisonter og verdensbilleder, siger Lisbeth Thaulow.

På Tømmerup Friskole gør forstander Jens Boldt også status. For ham har Kulturpakke-oplevelserne haft en vigtig effekt hos skolens elever, der er blevet langt mere åbne og trygge ved anderledes oplevelser.

Ifølge forstanderen kan mødet med kunsten udfordre og provokere elevernes tankegang, deres evne til at reflektere og deres åbenhed i forhold til at tænke anderledes. Og det er noget, de kan bruge resten af livet.

- Der er brug for kreativitet, for refleksion, for åbenhed og for nysgerrighed for at kunne løse de kommende års udfordringer. Vi har brug for håb og handlekraft. Her er kunstens bidrag meget, meget vigtig, siger Jens Boldt.

Og selvom han godt ved, at koncerter og teater- og danseforestillinger ikke redder hele verden, mener han dog ikke, at kunstens betydning kan undervurderes.

- Vi har brug for at blive stimuleret, og jo flere gange vi oplever god kunst, jo mere åbne bliver vi, og jo mere vænner vi os til at tænke anderledes, siger Jens Boldt.

Kulturpakker er et samarbejde mellem de tre nationale kompetencecentre Dansehallerne, Teatercentrum og Levende Musik i Skolen.

Forårssæsonen med Kulturpakker i Kalundborg Kommune byder på mere end 100 kunstneriske arrangementer med både dans, koncerter og teater i kommunens skoler.