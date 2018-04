Se billedserie Jobcenter Kalundborg er hurtigt ude når nye ledige skal til jobsamtale, roser DA.

Kalundborg får ris og ros fra DA

Kalundborg - 30. april 2018 kl. 11:09 Af Bjarne Robdrup

Kalundborg Kommunes jobcenter er skrappe til at skabe hurtig kontakt til ledige. Hele 77 procent af nye dagpengemodtagere indkaldes til første samtale omkring nye jobmuligheder inden for en måned.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, som er offentliggjort af Dansk Arbejdsgiverforening. Det er flere end eksempelvis Guldborgsund Kommune (71 procent), som Kalundborg kan sammenlignes med på andre måleenheder på beskæftigelsesområdet. Kun Sorø Kommune (80 procent) rykker hurtigere end Kalundborg, hvor eksempelvis Odsherred scorer 74 procent, mens Holbæk er nede på 66 procent, Næstved på 65 procent og Køge på 64 procent.

Jens Troldborg, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening for Sjællandsområdet,tegner baggrunden op:

- Siden 2013 er beskæftigelsen steget med cirka 190.000 personer. Det har næsten aldrig været lettere for ledige at få job - bare på Sjælland viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet, at virksomheder mere end 2.300 gange havde problemer med at finde medarbejdere.

Derfor har kommunens jobcentre nu en enestående chance for at få flere ledige i beskæftigelse. Når vi samtidig ved, at de offentlige kasser bliver forbedret med cirka 200.000 kroner, hver gang en ledig går fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse, bør jobcentrene virkelig have skærpet fokus på at få ledige i beskæftigelse, siger chefkonsulenten.

Om Kalundborg Kommunes placering og indsats på området siger jens Troldborg:

- Det er derfor stærkt, at Kalundborg har et sådant fokus på en tidlig og målrettet indsats, hvor jobcentret allerede inden for den første måned holder jobsamtaler med 77 procent af de ledige for at matche dem med nogle af jobmulighederne.

Det er den højeste andel blandt jobcentrene i Sjællandsregionen.

Men chefkonsulenten har også en løftet pegefinger:

- Kalundborg skal være opmærksom og have øget fokus på at flytte flere kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet, så de også kan få del i jobmulighederne på arbejdsmarkedet. Kalundborg har kun vurderet 39 procent af kontanthjælpsmodtagerne som såkaldt 'jobparate,' som betyder, at de er klar til at tage et arbejde. Kalundborg kan på dette område måske søge inspiration hos nabokommunerne Odsherred og Sorø, som har en markant højere andel jobparate kontanthjælpsmodtagere, tilføjer chefkonsulent Jens Troldborg.