Kalundborg Kommune har fået en halv millioner kroner til at lave en strategisk midtbyplan for Kalundborg. Her ses Kordilgade under aftenåbent. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kalundborg får halv million kr. til udvikling af midtby

Kalundborg - 12. april 2018 kl. 10:41 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune er blandt 11 kommuner, som får tildelt støtte fra Realdanias indsats Hovedbyer på forkant.

- Vi støtter en strategisk midtbyplan med 500.000, hvor Kalundborg Kommune selv lægger 500.000 kroner. Et af formålene med planen er at Højbyen i Kalundborg skal bindes bedre sammen med gågaden Kordilgade, siger projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen.

- Kalundborg har de rigtige elementer, men de skal bare bindes bedre sammen, siger projektchefen.

31 kommuner tilkendegav i efteråret 2017 interesse i at deltage i et call, som er første runde af Realdanias indsats for at bidrage til at styrke hovedbyer i yderområder. Heraf ansøgte 14 kommuner, og nu får 11 tildelt støtte til projekter. Udover kalundborg, er byerne Hobro, Aabybro, Vordingborg, Thisted, Rudkøbing, Varde, Odder, Haderslev, Assens og Aabenraa.

Konkret får kommunerne støtte til at udarbejde strategiske planer for deres bymidter. Planerne skal vise vejen for at skabe nyt liv og aktivitet i gågader og øvrige handelsgader. Nogle af kommunerne vil for eksempel arbejde med at binde handelsområder, den historiske bykerne og eventuelle havneområder bedre sammen.

Støttebeløbene varierer fra godt 300.000 kroner og op til 8.000.000 koner, afhængig af projekternes omfang og om der eventuelt allerede er udarbejdet planer for hovedbyens midte.

Vordingborg modtager som den eneste kommune støtte til et konkret, fysisk projekt. Det er en omdannelse af byens stationsbygning og byrummene omkring.

Senere i 2018 gennemfører Realdania endnu en runde med interessetilkendegivelser og efterfølgende udvælgelsesproces. Her vil de kommuner, der ikke var med i første runde, få mulighed for at søge støtte til et udviklingsprojekt.