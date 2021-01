Kalundborg er en suveræn dansk mester i BNP-vækst

- Man skal også bemærke, at »de nye i klassen« i Kalundborg, virksomheder som Chr. Hansen og Mærsk, ikke engang er medregnet i den aktuelle KL-analyse, som jo kun går til 2019. Det er et tegn om en rigtig god mulighed for fortsat positiv udvikling i Kalundborg Kommune, siger Martin Damm, der tilføjer, at Kalundborg ganske rigtigt har et stort »lokomotiv« i Novo Nordisk.