Kalundborg-elever skal møde dronningen

- Min mor troede jeg løj for hende. Hun spurgte mig: »lyver du Flora«, fortæller Flora fra 3. klasse på Skolen på Herredsåsen. Ved siden af hende sidder klassekammeraten Noah og nikker ivrigt.

- Min mor troede også først det var løgn, og da jeg ringede og fortalte min storesøster det, så var hun nød til at lægge på, fordi hun skulle blære sig med sin lillebror overfor sine venner, fortæller han.

De to børn er blevet udvalgt til at repræsentere Kalundborg Kommune, når de danske kommuner ved en ceremoni på Christiansborg Slot den 15. marts overrækker Dronning Margrethe en stor samlet fødselsdagsgave i anledning af hendes 80 års fødselsdag.

3. klasser i hele landet er blevet bedt om at lave tegninger til dronningen og i hver kommunen er der blevet udvalgt en tegning og to børn, som skal overrække den til dronningen.

I Kalundborg faldt valget på en tegning lavet af Noah, der forestiller en smilende Dronning Margrethe omgivet af blomster og med den femtårnede Vor Frue Kirke som krone. Klassekammeraten Flora blev valgt til at ledsage ham.

De to børn rejser sammen med deres mødre til København den 14. april, hvor de skal overnatte på et vandrehjem, så de er klar til at mødes med dronningen dagen efter.