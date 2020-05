DM i Skills hvor unge fra erhvervsuddannelser i hele Danmark dyster om at være de bedste til deres fag kommer til Kalundborg Kommune i 2022. Foto: Per Daugaard/Skills Denmark

Kalundborg bliver vært stort danmarksmesterskab

Kalundborg - 13. maj 2020 kl. 15:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dagene mellem den 28. og den 30. april 2022 vil unge fra hele Danmark mødes i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng i Kalundborg Kommune for at dyste i DM i Skills.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Mellem 300 og 400 unge er hvert år med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste, og arrangementet tiltrækker normalt omkring 50.000 til 60.000 tilskuere.

En enig Kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune har gennem længere tid arbejdet for at få arrangementet til Kalundborg, og onsdag blev det officielt, da repræsentanter fra kommunen og SkillsDenmark underskrev en aftale ved et møde i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng.

- Vi er i SkillsDenmark meget glade for, at DM i Skills 2022 skal være på Sjælland og i Høng. Kalundborg Kommune har et stærkt fokus på erhvervsuddannelser og sammen kommer vi til at gøre DM i Skills til regionens top-begivenhed i 2022. DM i Skills er både en festlig konkurrence for landets største talenter, men også en mulighed for regionens kommuner for at præsentere unge mennesker for de mange muligheder erhvervsuddannelserne tilbyder, siger formand for SkillsDenmark, Jesper Juul Sørensen.

- I Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har der ikke været tvivl om, at vi ville byde ind med værtskabet for DM i Skills 2022. I Kalundborg Kommune har vi et forbilledligt partnerskab mellem uddannelser, erhvervsliv og kommune. DM i Skills er fantastisk mulighed for at vise over for unge mennesker i Kalundborg Kommune, i Region Sjælland og i hele landet, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse giver de unge, siger borgmester Martin Damm (V) og fortsætter:

- Kalundborg Kommune er en af de kommuner med den højeste andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, så det er helt naturligt at agere værter for DM i Skills 2022. Og så glæder vi os også til at vise kommunen frem. Vi er jo efterhånden ved at blive rutinerede i at afholde store events.

Næste gang DM i Skills afholdes er i Fredericia i februar 2021.

Se billeder fra underskrivelsen af aftalen om DM i Skills i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng på sn.dk senere i dag.