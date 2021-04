Udkastet til cykelstien i Kalundborg, som kommunen vil søge støtte til fra Vejdirektoratet.Foto: Kalundborg Kommune

Kalundborg bliver langsomt en bedre cykelkommune

Kalundborg - 16. april 2021

Tempoet er ikke i Bjarne Riis-klassen. Måske er vi nærmere farten hos Bobby Olsen, den ihærdige, men ikke videre talentfulde bjergrytter fra DR satireserien »Drengene fra Angora«, der trods alt kommer fremad.

Sådan vælger undertegnede at udlægge Ole Stahl Nielsens dom over, hvordan Kalundborg lige nu udvikler sig, hvis man er cyklist.

- Muligheden for at vælge cyklen har været nedprioriteret. Det har skiftet, siger han.

Ole Stahl Nielsen er repræsentant for Cyklistforbundet i Kalundborg, og siden han begyndte sit engagement i slutningen af 00'erne er hans oplevelse, at kommunen har skiftet sit fokus, hvad angår cyklisme.

Blandt andet med projekter som cykelstien til Røsnæs har kommunen vist villighed til at fokusere mere bredt på at forbedre forholdene for cyklister.

Derfor håber Ole Stahl Nielsen også, at en cykelsti, der går fra Kalundborg Øst Station gennem centrum og videre hen forbi gymnasierne i byen, vil øge den generelle lyst til at hoppe på cyklen.

Netop den strækning er blandt dem, som teknik- og miljøudvalget forleden sagde god for at søge støtte til hos en statslig pulje fra Vejdirektoratet.

For når der som nu kun er tale om sporadiske cykelstier og afmærkede cykelområder, hvor bilerne ofte kører inde over, forsvinder lysten til at ville cykle.

- Hvis folk skal gide at cykle fra boligen i vest til jobbet eller uddannelsen i øst, skal forholdene være i orden hele vejen. Ellers mangler der et led i kæden, siger Ole Stahl Nielsen.

Massive investeringer i cykelstier Historisk har Kalundborg Kommune ligget i den tunge ende, hvad angår cyklisme og tilfredsheden blandt borgerne for at være cyklist. Kun 45 procent af cyklisterne udtrykte tilfredshed i Den Nationale Cyklistundersøgelse, der udkom sidste år. Det var lavest af alle 35 deltagende kommuner.

Fra sin position i kommunalbestyrelsen og som formand for teknik- og miljøudvalget er det også en holdning, som Jakob Beck Jensen (V) ønsker at rykke ved. Og han mener bestemt, at Kalundborg er »på vej den rigtige vej«.

- Vi investerer massivt i cykelstier, og det vil vi også gøre fremadrettet, siger han.

Jakob Beck Jensen fremhæver cykelstierne ved Herredsåsen, som snart er helt færdig, samt kommende stier fra Havnsø til Føllenslev, Drøsselbjerg til Kirke Helsinge samt Ubby til Slagelse Landevej.

Sidstnævnte vil kommunen søge støtte til i samme ombæring som cykelstien gennem centrum.

- Det er vigtigt at få adskilt bløde trafikanter fra resten af trafikken, og så er cyklen jo også god for motion og klimaet, siger Jakob Beck Jensen.

Han medgiver, at geografien medfører nogle naturlige udfordringer for, hvornår man kan cykle i Kalundborg, men det er planen, at cyklen skal tænkes mere generelt ind i billedet.

- Kommunen arbejder på en ny infrastrukturplan, og der kommer det til at fylde meget, hvordan vi skaber bedre sammenhæng mellem de forskellige stier, siger Jakob Beck Jensen.

For Ole Stahl Nielsen er enhver forbedring af cyklistforholdene positivt, men der må ikke være »hul i forbindelsen«, som han siger det.

- Ellers er det kun dem, som bor på en helt specifik strækning, der får noget ud af det. Andre vil få en mere blandet oplevelse, og så bliver det mere fristende at tage bilen, siger han.