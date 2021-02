Kalundborg skolekommission brugte fra 1816 til 1876 underetagen i bygningen Lindegade 1 ? 3 som byens borgerskole. Fra 1862 til 1876 var den også nogle aftener om ugen, taget i brug af den tekniske skole, som Haandværkerforeningen havde startet, for byen og omegnens håndværkslærlinge. Foto: 1997 (Kalundborg Lokalarkiv)

Kalundborg Tekniske Skole

Den første spæde start til oprettelse af en teknisk skole i Kalundborg blev gjort i 1853, hvor Haandværkerforeningens formand, farvermester P. Scharling kom med forslag om at oprette en form for undervisning for håndværksfagenes lærlinge.