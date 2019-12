Kalundborg Symbiose går egne veje

Kalundborg Symbiose bliver nu et selvstændigt ejet sekretariat. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg - 16. december 2019

kalundborg: Kalundborg Symbiose har mandag udsendt følgende pressemeddelelse:

På en ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2019 har bestyrelsen i Kalundborg Symbiose besluttet at omdanne Kalundborg Symbiose fra en offentligt forankret forening til en privat forening. Symbiosepartnerne er fortsat de samme.

Det samme er den cirkulære tilgang, der giver den stærke industriklynge i Kalundborg - der bl.a. udgør Skandinaviens største biotekproduktion - mulighed for at genbruge, optimere og investere i fællesskab.

Formålet med omdannelsen er, at skabe de bedst mulige rammer for at kunne forløse symbiosens store potentiale. Det nye partnerskab åbner bl.a. op for muligheden for at etablere en række nye partnerskaber og projekter med eksterne partnere.

"Vi står på et stærkt fundament af 45 års succesfuldt samarbejde med cirkulær produktion som omdrejningspunkt. Dagens beslutning er et vigtig skridt for symbiosens fortsatte udvikling, idet den giver mulighed for at udnytte symbiosens store potentiale til fulde. Omdannelsen gør det bl.a. muligt at invitere flere partnere ind i symbiosen, at deltage i eksterne projekter samt at indgå i nye, innovative samarbejder med fx førende internationale eksperter. De nye muligheder understøtter bestyrelsen ambitiøse plan om, at symbiosepartnerne inden 2025 skal have implementeret minimum 10 nye projekter," udtaler Michael Hallgren, formand for bestyrelsen i Kalundborg Symbiose samt produktionsdirektør på Novo Nordisk i Kalundborg.

Strategien eksekveres via en systematisk screening af alle eksisterende strømme for at kunne udpege de største potentialer for nye projekter. I den forbindelse vil bestyrelsen i Kalundborg Symbiose ligeledes afdække relevante samarbejdsmuligheder og eksterne partnere, der kan bidrage til at forløse potentialet.

Næstformand i bestyrelsen i Kalundborg Symbiose, Jes Tobiassen, director i Novozymes uddyber:

"Kalundborg er en markant industriklynge i Produktionsdanmark, hvor den cirkulære tilgang gennem mange år har været den foretrukne med fokus på muligheden for at genanvende, optimere og investere i fællesskab. I fremtiden vil innovation og samarbejde med bl.a. vidensinstitutioner og eksperter sætte endnu mere fart på den grønne omstilling. Omdannelsen af Kalundborg Symbiose er dermed også en invitation til andre om at være med til at identificere nye strømme samt til at finde nye løsninger på, hvordan restprodukter kan omdannes til en ressource, der kan skabe værdi for fællesskabet."

En anden væsentlig fordel ved den nye organisering som privat forening er, at Kalundborg Symbiose får mulighed for at understøtte arbejdet med at identificere og implementere nye symbiosestrømme i eksterne projekter. På den måde kan Symbiosen inspirere andre til at udnytte lokale ressourcer cirkulært.

"Der er ingen tvivl om, at Kalundborg Symbiose har stor betydning for Kalundborg Kommune. Den er med til at sætte byen på landkortet, fordi måden at samarbejde på - og de resultater samarbejdet skaber - er noget særligt, som hele verden interesserer sig for. Den nye organisering åbner op for muligheden for, at Symbiosen i endnu højere grad end i dag kan arbejde målrettet med at inspirere industriklynger over hele verden til cirkulære partnerskaber", udtaler Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune.

At Kalundborg Symbiose tjener som eksempel for inspiration var netop et argument, der lå til grund for, at Kalundborg Symbiose i 2018 blev tildelt den hæderfulde WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. En pris, der tidligere er blevet tildelt bl.a. Kofi Annan, Al Gore og Gro Harlem Brundtland. I juryens motivation stod bl.a.: "As a pioneer within the field, the Kalundborg Symbiosis has shown the way for many other industrial clusters, inspiring businesses all around the world."

Opstarten af det nye sekretariat understøttes økonomisk af flere af partnerne.

Den nuværende sekretariatschef for Kalundborg Symbiose, Lisbeth Randers, fortsætter i rollen som sekretariatschef. Som en del af omdannelsen oprettes et selvstændigt sekretariat med egne ansatte.