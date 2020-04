Se billedserie Johnny Elmelund og Jørgen Bo Jensen glæder sig til 2021, hvor de igen er klar til at arrangere liv og glade dage og masser af god musik på Gisseløre. Foto: Jørn Nymand

Kalundborg Rock'er videre på stor tillid

Kalundborg - 25. april 2020

Blandt de omkring 2.500 billetkøbere, der ikke får noget ud af deres Kalundborg Rock'er-billet i år, er tilliden helt i top til, at der kommer et nyt musikbrag i 2021 i stedet for på Gisseløre, hvor de dejlige grønne arealer blot venter på at coronakrisen forsvinder, og man igen kan mødes og hygge sig sammen til god musk, glade gensyn, grin, hygge og alt det andet, Kalundborg Rock'er ellers indebærer.

En opgørelse viser, at det kun er promiller af billetkøberne, der ønsker at få deres billetpenge tilbage, mens langt, langt de fleste foretrækker at gemme adgangsbilletten til næste år, hvor foreninger bag festivalen har lovet, at festen fortsætter.

- Ja, det er virkeligt glædeligt at se, at der er så stor og massiv opbakning og tro på, at Kalundborg Rock'er komme igen næste år med. Den tillid vi bliver mødt med er overvældende, og det er vi naturligvis meget glade for, siger Johnny Elmelund og Jørgen Bo Jensen, som repræsenterer henholdsvis Old SBI, støtteforeningen til Svebølle Boldklub samt KGB, Kalundborg Gymnastikforening og Boldklub. Den tredje klub, som står bag sommerens store musikalske brag er Kalundborg Badminton Klub.

Den tillid, som billetkøberne viser, forsøger arbejdsgruppen at forvalte på bedste vis ved at bestræbe sig på at skabe et brag af en festival næste år.

Og så søger man hjælp via de støttepakker, der kommer fra Folketinget. De kan måske være med til at formindske det ventede underskud, som Jørgen Bo Jensen skønner kommer til at ligge på omkring 50.000 kroner. Beløbet dækker blandt andet udgifter til annoncer, trykning af trøjer og en del andre udgifter, der er afholdt.

- Kan vi skabe et overskud på omkring 50.000 kr. næste år, så går det hele i nul, konstaterer de to repræsentanter fra styregruppen. De vil bestemt ikke klynke over situationen. De kan sagtens se, at der er forretningsdrivende, som er langt dårligere stillede end Kalundborg Rock'er. Her tænker de bl.a. på de nyåbnede butikker, som slet ikke har nået at oparbejde en buffer, som kan håndtere denne situation.

I 2017 fik Kalundborg Rock'er et underskud på 100.000 kr. som året efter blev vendt til et overskud på 400.000 kr., mens festivalen sidste år, hvor den kunne fejre 20 års fødseldag gav omkring 20.000 kr. til hver af de tre foreninger.

Man skal ikke regne på timelønnen i forbindelse med et Kalundborg Rock'er, hvor styregruppens medlemmer bruger i omegnen af 300 timer årligt i forbindelse med festivalen, mens de omkring øvrige 350 frivillige hver er i sving 8-10 timer. Og alle gør det gratis samtidig med, at de skal passe deres jobs. De gør det, for sammen at være med til at skabe noget stort, der samler masser af mennesker.

Jørgen Bo Jensen fortæller, at 2020 bliver et hårdt år for KGB, som kommer til at mangle pengene fra Kalundborg Rock'er, et måske sekscifret overskud fra Lions Cup, som også er aflyst samt tilskud fra KGB's Venner, der står for teltudlejningen, som slet ikke når samme højder, som de seneste år, da de fleste fester er aflyste. Og de opgaver, der er kommet i forbindelse med coronakrisen, de opvejer slet ikke de foreventede indtægter.

Erhvervsklub KGB's arrangementer er ligledes blevet aflyst, og dermed for fodboldklubben heller ikke ingen tilskud fra den kant.

Johnny Elmelund supplerer med, at Svebølle Boldklub går glip af en masse penge i forbindelse med både den aflyste forårsfest med Zididada i Svebølle Hallen samt det aflyste KOMO Rally i Gammelrand, hvor SBI plejer at være en stor medspiller. Og derudover bliver der slet ikke spillet fodboldkampe, som også er med til at skabe omsætning i klubben.

Også Kalundborg Badminton Klub mister en ventet indtægt via det manglende overskud fra Kalundborg Rock'er, og vil naturligvis også kunne mærkes i den idrætsforening.