Kalundborg Rock'er - også i år

Kalundborg - 26. marts 2020

- Vi håber, at tingene er tilbage til normal i august. Og vi håber, at folk til den tid rigtigt har lyst til at komme ud og mødes og høre god musik.

Siger Inge Johansen fra Kalundborg Rock'er.

Ordene falder samtidig med meldingen om, at det fulde program for musikfestivalen nu er på plads.

For ja: Planlægningen af musikfestivalen på Gisseløre i Kalundborg den 7.-8. august fortsætter.

Det sker naturligvis ikke uden en vis bæven.

- Det er en meget underlig situation, men der er så længe til Kalundborg Rock'er, at vi vælger at fortsætte med at lægge et program og så håbe, at det kan lade sig gøre at gennemføre, siger Inge Johansen.

Hun påpeger, at alt imens der lige nu er fuld fokus på, at vi skal passe på hinanden, skal vi også huske at passe på vores mentale tilstand.

- Vi har alle brug for at se frem til noget godt. Og endnu en gang er styre­gruppen lykkelig for at have holdt fast i det sædvanlige tidspunkt for afvikling af festivalen, så Kalundborg Rock'er først finder sted i august.

I styregruppen følger man hele tiden situationen, holder telefonmøder og arbejder på fuld tryk med nye tiltag og mange andre ting, der skal gøre festivalen endnu mere spændende. Der er også tæt telefonisk kontakt til alle samarbejdspartnere.

- Vi har fulde tiltro til, at Gisseløre Stadion fyldes med masser af glade festivalgæster og god musik den 7. og 8. august.

Alle kunstnere er nu på plads til 2020-udgaven af Kalundborg Rock'er.

- Vi er glade for at kunne offentliggøre det fulde program, netop fordi det i denne situation er vigtigt, at man ved, hvad man betaler for. Vi har igen prøvet at lavet et program, der spænder bredt, så vi med rette kan stå inde for, at vi er en festival for hele familien, understreger Inge Johansen.

Hun tilføjer, at man ikke behøver frygte for at miste sine penge.

Og hvem er de så, de nye navne, der er indgået aftale om kommer og optræder-

Her er de:

Clara, Infernal, Faustic, Zididada, Jung, Move Out og Jørgen de Mylius.

I forvejen var en række andre optrædende på plads.

Det er Jimilian, Burhan G, Malurt, Alfabeat, Rasmus Bjerg, AC/DC, Aoulandish, GoGo Berlin og Birthe Kjær.