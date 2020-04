Måske afvikles Kalundborg Rock?er 4. og 5. september. Foto: Thomas Olsen

Kalundborg Rock'er måske 4. og 5. september

Kalundborg - 08. april 2020 kl. 08:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 7. og 8. august bliver ikke datoen for årets udgave af Kalundborg Rock'er - det har restriktionerne i forbindelse med coronavirussen sat en stopper for. Men styregruppen arbejder nu med en ny dato en lille måned senere.

- Lige nu er der mange spørgsmål og mange, som vi desværre ikke helt kan besvare, før vi ved mere fra myndigheder, rådgivere og booker. Men en ting er helt sikker, og det er at vi naturligvis vil gøre alt for at alle dem, som har vist os den tillid at købe billet, de enten kan få billetten refunderet eller få den konverteret til en ny fest i Kalundborg som, hvis alt går vel, måske kan får lov at blive aktuel i den første weekend i september - fredag den 4. og lørdag den 5. september, oplyser pressetalsmand Johnny Elmelund efter at styregruppen har holdt møde.

- Der skal på ingen måde herske tvivl om, at vi er fuldstændig i knæ lige nu, men vi tror på, at vi alle på det tidspunkt har brug for at komme lidt ud, naturligvis i stor respekt for det, vi har været igennem, men stadig komme ud og høre lidt god musik, snakke med gode venner, få lidt god mad og vin og samtidig støtte op om alle vores gode beværtninger i Kalundborg.

Johnny Elmelund regner med, at man en uges tid efter påske kan melde ud med nærmere informationer om det bliver muligt at konvertere sin billet til et nyt »støtte-arrangement« i år, eller om den kan konverteres til ny festival i 2021, eller billetpengene skal refunderes.

- Men der er ingen tvivl om, at hvis det bliver muligt at lade billetten ombytte til en ny, så håber vi naturligvis at man har lysten og viljen til det, da det er fuldstændig nødvendigt for at en ny fest i den størrelse i Kalundborg kan lade sig gøre.

Johnny Elmelund gør opmærksom på, at Kalundborg Rock'er er drevet af frivillige foreninger, og man er derfor meget afhængige af, at kundernes støtter festivalen.

Pressetalsmanden opfordrer samtidig til at støtte op omkring Kalundborgs butikker, cafèer, restaurationer m.m., som ogås spiller en stor rolel i afviklingen af Kalundborg Rock'er.

Alle kunstnere var på plads til årets Kalundborg Rock'er: Jimilian, Burhan G, Malurt, Alphabeat, Rasmus Bjerg, Almost AC/DC, Outlandish, Go Go Berlin, Birthe Kjær & Feel Good Band, Clara, Infernal, Faustix,

Zididada, Jung, Move Out og Jørgen De Mylius.

Hvor mange af dem, der eventuelt er med 4. og 5. september, er uvist lige nu.

