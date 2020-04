Kalundborg Rock'er kommer stærkt igen næste år

- Det er med stor beklagelse, vi kan meddele, at Kalundborg Rock'er 2020 aflyses helt. Men vi håber på støtte fra festivalgæsterne ved at de overfører billetten til næste år, lyder det fra pressetalsmand Johnny Elmelund.

- Vi har ventet på regeringens udspil i forhold til corona-situationen, og håbet har hele tiden været, at vi kunne holde en fest i Kalundborg i løbet af 2020, men desværre mener vi nu ikke mere, det er muligt at holde så stor et arrangement i 2020, lyder det fra Johnny Elmelund.

De tre foreninger, som står bag Kalundborg Rock'er - Kalundborg Badminton Klub, KGB Fodbold og Old SBI Svebølle - rammes hårdt, når så et stort arrangement ikke gennemføres.

- Og det er da også skuffede, at alt den forberedelse som er lagt af den frivillige styregruppe mere eller mindre er spildt og det samme gælder en del penge. Men ingen tvivl om, at vi kommer stærkt igen i 2021, lover pressetalsmanden.

Nu begynder al det praktiske arbejde med at få tilbagebetalt de personer, som ikke ønsker deres billet overført til en ny festival i 2021. Styregruppen håber, at mange vil hjælpe til i denne svære situation og beholde billetten, og dermed ombytte den for at få adgang til festivalen i 2021, når man igen åbner op for billetsalget.