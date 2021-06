Se billedserie Kalundborg Rock'ers styregruppe holdt i weekenden billet-ombytning i Punkt 1 i Kalundborg, selvom festivalen er havnet i en grå-zone efter den sidste genåbningsaftale. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg Rock'er kæmper videre: Vi tror stadig, der er sket en misforståelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg Rock'er kæmper videre: Vi tror stadig, der er sket en misforståelse

Kalundborg - 13. juni 2021 kl. 21:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Langt de fleste af de billetkøbere, der i weekenden mødte op i Punkt 1 på Stejlhøj i Kalundborg for at få ombyttet deres oprindelige, to-dages Kalundborg Rock'er-billet, valgte at få den konverteret til et-dages festivalen 14. august - en erstatnings-festival i lyset af de gældende forsamlings-restriktioner.

Mere end 800 mødte op for at få ændret deres billetter.

Af dem valgte kun 100 at få deres penge retur.

Resten fik ændret deres billetter til den nye endages-festival 14. august, selvom der i sidste uge opstod tvivl, om festivalen overhovedet er mulig efter den nye genåbningsaftale.

Kalundborg Rock'er er havnet i en gråzone i den nyeste genåbningsaftale.

Nu må der kun være 2000 publikummer til festivaler frem til midt august, i stedet for de 5000 i forrige genåbningsaftale som festivalen har planlagt efter.

- Vi har desværre endnu ikke fået en afklaring på situationen fra Erhvervsministeriet, som jeg har haft kontakt til fredag, og som har lovet at vende tilbage.

- Indtil vi har hørt andet, håber og tror vi stadig på, at det her er en stor misforståelse, og at vi får lov til at køre videre efter den gamle aftale, hvor der må være 5000 gæster - fordi vi kan dokumentere, at vi har planlagt efter den model for fire-fem uger siden, siger talsmand Johnny Elmelund.

- Vi jagter stadig et svar, og vi regner med at få besked i begyndelsen af ugen. Vores brancheforening Dansk Live har været i kontakt med Christiansborg-politikere og Kulturministeriet, hvor man mener, at der er sket en fejl i udlægningen af den nye åbningsaftale.

- Så det håber og tror vi på. Vi arbejder videre efter vores planer for den 14. august.

- Og glæder os over de mange positive tilkendelsegivelser vi har fået fra folk, der glæder sig til at skulle ud og høre musik igen i Kalundborg, siger Johnny Elmelund.