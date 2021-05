Foto: Per Christensen

Artiklen: Kalundborg Rock'er i sektioner: Sådan kommer det til at foregå

I første omgang sættes 4000 billetter til salg til årets sektions-opdelte Kalundborg Rock'er lørdag den 14. august - (med mulighed for at øge til 5000 billetter).

- Så det er en god idé at få bestilt samlet, hvis man er en gruppe, der gerne vil af sted sammen, lyder det fra talsmanden.

Man har mulighed for at konvertere sin oprindelige festivalbillet til en ny endages-billet, eller få sine penge refunderet.

De nye billetter kommer til at koste 800 kr.

- Det er lidt dyrere end normalt, men det er vi nødt til på grund af vores øgede omkostninger til sektions-opbygning med masser af hegn, ekstra vagtmandskab til at holde styr på gangene imellem sektionerne og ind- og udgange, ekstra toiletvogne og øl- og madboder.

- Vi har så valgt, at vi vil køre med et virkeligt flot musikprogram.

- På den baggrund mener jeg også, at man stadig kan kalde det en festival, selvom det er én dag i stedet for to, siger Johnny Elmelund.