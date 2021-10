Se billedserie Trods underskud på 100.000 kroner er festival-talsmand Johnny Elmelund godt tilfreds med afviklingen af Kalundborg Rock?er og håber på at få hjælp fra hjælpepakker.

Kalundborg Rock'er får underskud på 100.000 kr.

Af Stefan Andreasen

Kalundborg: Kalundborg Rock'er får et underskud på cirka 100.000 kroner på endags-festivalen 14. august, oplyser talsmand Johnny Elmelund.

Han har en forventning om, underskuddet dækkes ind af corona-hjælpepakker.

- Ud fra de omstændigheder, vi var ude i, med sektions-opdeling, gik det faktisk OK. Vi endte med et mindre underskud, det var vi forberedt på, og alt tyder heldigvis på, at vi får det dækket af hjælpepakker. Det er en proces, som ikke er afsluttet endnu. Der kan gå et halvt år, men vi er optimistiske, siger Johnny Elmelund.

- Det vigtigste for os er, at vi nu får nulstillet det hele, så det ikke kommer til at koste os penge at have holdt festival. Vi viste, at vi ville og kunne lave en festival på trods af corona og restriktioner. Vi fik vist flaget, og nu kan vi starte på en frisk.

- Det ser ud til at lykkes, ikke mindst fordi en masse firmaer bakkede os op ved at købe sponsorbilletter og sponsorater, siger talsmanden.

Der blev solgt 1789 billetter til endags-festivalen - et stykke fra de 2000, som festivalen havde nedjusteret forventningerne til.

- Hvis vi havde solgt de sidste 200 billetter, så havde vi ikke fået underskud. De sidste ti dage var en slutspurt, hvor der blev solgt knap 300 billetter til firmaer.

Det var salget af mad- og drikkevarer, der sikrede, at arrangørerne ikke kom til at stå med et endnu større underskud.

- Publikum blev hele dagen på festivalpladsen, og der var god afsætning i boderne. Folk brugte penge, siger Johnny Elmelund.

Der var færre kalundborgensere til festivalen end sædvanlig, fortæller talsmanden.

- Cirka halvdelen var folk udefra, så det var ikke en traditionel Kalundborg Rock'er-fest. Mange lokale havde konfirmationer, fødselsdage og bryllupper, så de ikke kunne være med. Nogle syntes, det var for dyrt, og nogle var måske stadig bange for corona.

- Jeg synes ikke, man kan sige, at Kalundborg vendte os ryggen, selvom vi da havde håbet på større lokal opbakning. Men heldigvis havde vi et godt program, der trak folk til fra hele Sjælland. Og vi har fået masser af ros for vores arrangement og afvikling af koncerterne, siger Johnny Elmelund.

Det er endnu ikke afgjort, om der bliver Kalundborg Rock'er i 2022.

- Det skal vi drøfte på et styregruppemøde én af de nærmeste dage. Alle skal lige sunde sig, før vi kan begynde at evaluere. Det seneste par år har taget hårdt på alle de frivillige kræfter. Og i realiteten aner vi ikke, om vi risikerer at stå i samme situation med en pludselig nedlukning i 2022. Om vi overhovedet er færdig med corona?

- Det har været et knoklearbejde, som vi aldrig har prøvet før med festivalen. Vi er udmattede - men tilfredse med, at det lykkedes, og at folk syntes, det gik godt, og det hele klappede, siger Johnny Elmelund.