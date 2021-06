Se billedserie Der er trukket mørke skyer sammen over Kalundborg Rock'er 2021 på et tidspunkt, hvor alt ellers var ved at falde i hak med en alternativ festival 14. august. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg Rock'er er havnet i farligt krydsfelt i ny genåbningsaftale

Kalundborg - 10. juni 2021

Mens store dele af samfundet jubler over torsdagens store genåbningsaftale, fik Kalundborg Rock'ers talsmand Johnny Elmelund et chok, da han nærlæste de vedtagne betingelser for at afholde festivaler:

Loftet på 5000 publikummer til koncerter med 500 i hver sektion i august (fra den forrige åbninsgaftale) var i nattens løb blevet sat ned til kun 2000 gæster med 1000 i hver sektion.

Det truer årets Kalundborg Rock'er, der finder sted 14. august, på livet.

Og for at føje spot til skade, så stiger forsamlingstallet 15. august til 10.000 mennesker med 2500 i hver sektion.

- Det er jo helt håbløst at arrangere festival på den her rutchebane-måde. Vi har planlagt efter de regler, som de selv lagde frem. Vi har knoklet i fire-fem uger og er klar nu med musikprogrammet og planlægning. Så sker det her.

- Vi kan jo ikke holde en festival, hvor der kun må komme 2000, når vi har planlagt det hele efter 4000 gæster, siger en rystet Johnny Elmelund.

- Der må være sket en skrivefejl, og jeg håber meget, at de opdager fejlen hurtigt, så vi får besked indenfor de nærmeste dage.

- Det giver slet ikke mening, pludselig - her midt i den store genåbning - at sætte tallet ned fra 5000 til 2000 gæster. Det må være en fejl, siger talsmanden.

Et par andre små festivaler står i samme situation som Kalundborg Rock'er, blandt andet den omkringkørende »Vi elsker 90'erne«.

- Lige nu afventer vi og håber, at der er sket en misforståelse, om hurtigt bliver rettet. Det kan ikke passe, at man skruer ned ned til 2000 gæster lørdag den 14. august, og så lukker op til 10.000 søndag den 15. august.

- Nu lader vi vores branche-forening Dansk Live forsøge at komme igennem i ministeriet. Vi prøver at lægge et pres, så vi hurtigt kan få det her ændret og komme videre.

- Vi har stablet så meget på benene på kort tid, vi har brugt en masse tid og penge, siger Johnny Elmelund.

Festivalen holder fast i at gennemføre den planlagte billet-ombytning i den kommende weekend, hvor gæster ,der har købt billetter til den oprindelige festival over to dage, har mulighed for at få konveteret til den nye, en-dages festival 14. august.

- Det her er super, super nedtrykkende og ærgerligt på et tidspunkt, hvor vi var lykkelige for, at vi havde fået stablet en festival på benene på trods, siger Johnny Elmelund.

Han håber, at der også er politikere, der vil lægge pres på for at få løst den kritiske situation hurtigt.