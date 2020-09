Se billedserie Provst Jørn Noe: - Det er min forventning, at der er fredsvalg i alle de godt 30 menighedsråd, der er i Kalundborg Provsti.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg Provsti: Udsigt til fredsvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg Provsti: Udsigt til fredsvalg

Kalundborg - 16. september 2020 kl. 13:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Provsti omfatter godt og vel 30 menighedsråd, og overalt er forventningen, at de nye menighedsråd vælges ved fredsvalg.

Det siger provst Jørn Noe, Finderup.

- Jeg har ikke været i kontakt med alle menighederne endnu. Det, forventer jeg, vil ske i løbet af i dag. Men af de menigheder, jeg har hørt fra efter valgforsamlingerne i aftes, og ud fra, hvad vi i øvrigt kunne forvente, er det min opfattelse, at de enkelte valghandlinger klares via fredsvalg, siger Jørn Noe.

I et af de sogne, hvor der kunne være udsigt til mere end én liste, Sejerø, blev et menighedsråd valgt i aftes med suppleanter.

- Ikke færre end 67 deltog i valgforsamlingen på Sejerø, siger provst Jørn Noe.

Om et par dage skal samtlige menigheder aflevere navnene på de valgte menigheder i de enkelte sogne til stiftet (Roskilde.)

Men det betyder ikke nødvendigvis, at valghandlingerne så er afsluttede. Indtil tirsdag den 13. oktober er der nemlig mulighed for at opstille alternative lister til de valgte råd.

- Såfremt det viser sig, at der er mere end en liste opstillet, skal der være egentligt menighedsrådsvalg 17. november, siger provst Jørn Noe.

Han er ganske tilfreds med fremmødet til de valgforsamlinger, han foreløbig har hørt fra.

- Der har været ganske pænt besøg overalt, også set i lyset af Covid-19, konstaterer han.

En af de valgforsamlinger, der valgte et nyt råd i aftes, er et af de større sogne, Vor Frue Sogn i Kalundborg.

Herfra fortæller formanden, Søren Juul:

- Valgforsamlingen skulle starte kl. 19.00, men lidt før viste det sig, at forsamlingen blev for stor til at kunne være i Kirkeladen, der ellers var gjort klar.

Det betød, at alle i stedet gik over i kirken, hvor omkring 50 mennesker var klar til at møde kandidaterne og til at afgive deres stemme.

På menighedsrådets liste var der ni kandidater til de ni pladser. Alle præsenterede sig - og alle blev valgt i den følgende rækkefølge:

Anne E. Jensen, Søren Juul, Helle Christensen, Ditlev Bache, Susanne Brændholt, Glyn Hansen, Jan Hyldal, Jens Jensen og Flemming Blarke.

Herudover valgtes tre stedfortrædere i følgende rækkefølge:

Hans Rørbech, Doris Petersen og Bjarne Mortensen.

Søren Juul konstaterer:

- Hermed er der valgt et nyt menighedsråd, som tager over for det siddende menighedsråd, når embedsperioden udløber. Den formelle tiltrædelse er starten på det nye kirkeår, som er første søndag i advent.

- Men indtil tirsdag den 13. oktober er der stadig mulighed at tilmelde en alternativ liste. Herefter vil der blive kampvalg. Alternative lister afleveres i postkassen til Adelgade 19, 4400 Kalundborg senest denne dag klokken 12.00, tilføjer Søren Juul.