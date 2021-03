Kalundborg Museum har åbent i haven i hverdagene, selvom museet er nedlukket. Mini-byen kommer først frem fra vinter-hiet til påske. Foto er taget fra et arrangement i museumshaven i 2019 - aktuelt er gældende forsamlingsforbud på fem personer. Foto: Mie Neel

Kalundborg Museum byder velkommen i haven

Selvom Kalundborg Museum fortsat er corona-nedlukket, ligesom landets øvrige museer og kulturinstitutioner, er den smukke have ved museet i højbyen åben de fleste af ugens dage og med gratis adgang, lyder invitationen fra Eskild Vagn Olsen, direktør i Museum Vestsjælland.

Sidste forår og sommer var museumshaven i Kalundborg et særdeles populært udflugtsmål for gæster, der havde lyst til at nyde en stund i én af byens smukkeste, gamle haver - og med blændende udsigt.