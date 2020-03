Borgmester Martin Damm: - Vi fremrykker så mange kommunale opgaver som overhovedet muligt. Foto: Per Christensen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Kalundborg Kommune vil hjælpe håndværksfirmaer

Kalundborg - 24. marts 2020 kl. 12:31 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beskæftigelsen i håndværksfirmaer i Kalundborg Kommune er presset af coronakrisen. Flere firmaer har allerede måttet afskedige medarbejdere, og for at bremse den negative udvikling har direktørerne for lokale firmaer en klar opfordring til kommunens førstemand, borgmester Martin Damm (V): Fremryk så mange kommunale opgaver som muligt i denne tid.

Direktør Niels Jørgensen, Multi-Tech, fortæller, at det er småt med nye ordrer, og derfor vil han gerne advare imod, at kommuner udsætter opgaver, fordi det kommunale personale er sendt hjem:

- Vi har lige oplevet at blive sendt hjem fra en opgave på en skole i Næstved Kommune. Det kan man undre sig over, fordi det for den konkrete opgave - udskiftning af ældre lysarmaturer med led - er en fordel, at der ikke er personale og elever at skule tage hensyn til. Så kan arbejdet udføres uden at genere andre, og håndværksfirmaerne bliver presset mindre hårdt økonomisk, siger direktøren.

Niels Jørgensen og andre lokale direktører for håndværksfirmaer, Per Junge fra Electricom og Ole Houg Larsen fra Houg Tømrer- og Snedkerfirma, opfordrer Kalundborg Kommune til at fremrykke så mange opgaver som overhovedet muligt for at hjælpe håndværksfirmaerne, så antallet af afskedigelser bliver så lavt som muligt.

Den melding tager borgmester Martin Damm (V) yderst positivt imod:

- Direktørerne har helt ret. Samfundsøkonomisk er det bedst at hjælpe håndværksfirmaerne med at fremrykke opgaver, og det gør vi allerede i Kalundborg Kommune; alt, der kan rykkes frem inden for ejendomsvedligehold, bliver det, oplyser borgmesteren, som også nævner, at kommunen sørger for en kvik byggesagsbehandling, som skal fremme beskæftigelsen i håndværksfirmaerne under coronakrisen.