Kalundborg Kommune sælger flere ejendomme

Salget af ejendommene skal ses i lyset af en beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen på et møde i slutningen af januar 2019. Her vedtog kommunalpolitikerne at man skulle udbyde en pulje af kommunale ejendomme til salg. De udbudte ejendomme havde alle det til fælles, at de enten stod tomme og ubrugte på daværende tidspunkt, eller at de forventedes at blive tomme inden for den nærmeste fremtid.