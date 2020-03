Der vil være nødpasning for børn i 0-9 års alderen, oplyser Kalundborg Kommune. Foto: Per Christensen

Kalundborg Kommune med udmelding om nødpasning (opdateret)

Fra mandag den 16. marts lukker skoler og dagtilbud i Kalundborg Kommune. Der vil dog være mulighed for nødpasning for 0 - 9 årige børn.

Hvad nødpasning dækker over, uddyber direktør for børn- og ungeområdet Michael Gravesen over for sn.dk således:

- Nødpasning for børn i alderen 0-9 årige er målrettet de familier, hvor forældrene har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige. Derudover er der også nødpasning til børnene ved de forældre, som ikke kan få pasning, men som ikke har deciderede kritiske funktioner. Det er vanskeligt at sætte en entydig streg for hvem der er omfattet af nødpasning og hvem der ikke er. Derfor appelleres foreløbigt til almindelig ansvarlighed i forhold til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Der kommer muligvis nærmere retningslinjer de kommende dage, siger han.