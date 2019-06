Kalundborg Kommune ligger helt i top med vækst

Et sådant højt BNP per indbygger og en udvikling i den størrelsesorden hænger ifølge borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V) sammen med at have den rigtige type virksomheder, hvor højproduktive industrivirksomheder generer en stor BNP-effekt - samtidig med at de selvfølgelig skal have succes.

- Vi støtter op om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at drive erhverv. Vi er for det første ret skrappe på forsyningsområdet. For det andet arbejder vi for at forbedre indfrastrukturen med blandt andet Kalundborg-motorvejen og ny station, og for det tredje er vi ved at gøre Kalundborg til en uddannelsesby, så det bliver nemmere for virksomhederne at rekruttere medarbejdere, forklarer Martin Damm.