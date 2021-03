Der er stor glæde i Kalundborg-IF over, at man igen kan mødes flere og dyrke motion sammen. Privatfoto

Kalundborg-IF kan næsten ikke få armene ned

I denne uge startede masser af motionshungrende løbere, gå-hold og fitnessudøvere op for at nyde den fælles træning/samhørighed.

- På tirsdag d. 23. marts begynder desuden et hold for nyløbere. Tilmeldingen foregår på klubbens hjemmeside: Kalundborg-IF.dk, oplyser Rita Klejs, sekretær i Kalundborg-IF.

Der vil blive taget sig godt af de nye løbere, så der ikke opstår skader, og der er et fantastisk sammenhold. Klubben har desuden også gå-hold. Det er muligt at deltage både mandag formiddag samt tirsdag og torsdag aften, og her er plads til både dem, som går hurtigt, og de som har brug for lidt mere tid.