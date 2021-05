Se billedserie Kalundborg Havns nye kran foretog onsdag rejsen fra Kiel i Tyskland til Ny Vesthavn i Kalundborg, hvor den i fremtiden skal være med til at servicere havnens kunder. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg Havn har fået større muskler

Kalundborg - 06. maj 2021 kl. 10:08 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Vejr og vind gav ikke Kalundborg Havns nye kran den bedste modtagelse. Kranen tog tidligt onsdag morgen afsted med fragtskibet MV Meri fra Kiel i Tyskland, og skulle efter planen have ankommet til Kalundborg onsdag eftermiddag. Skibet blev imidlertid forsinket, og kranen ankom først til Kalundborg onsdag aften, hvorfor aflosningen blev udsat til torsdag morgen. Her måtte havnedirektør Bent Rasmussen imidlertid konstatere, at vejrguderne stadig ikke så med milde øjne på Kalundborg.

- Lige nu blæser det for kraftigt, til at vi kan tage kranen i land. Vi ser tiden an, og håber det kan lade sig gøre torsdag eftermiddag, fortæller han.

Den nye kran kommer fra Tyskland og er af mærket Konecranes Gottwald. Kalundborg Havn har allerede en Gottwald-kran, men den nye kran bliver noget større.

Den nye kran har en løftekapacitet på 150 tons mod den nuværende Gottwald-krans 100 tons løftekapacitet. Den nye har desuden en maksimum-radius på 54 meter mod den nuværende krans maksimum-radius på 51 meter.

Kranen repræsenterer sammen med det tilhørende åg en investering på over 3,5 millioner euro, og det er meningen at den skal være med til at fremtidssikre Kalundborg Havn samt øge havnens produktivitet.

- Det er i høj grad et spørgsmål om at få sat produktionsvolumenet op, men også en sikring af hele tiden at have mindst to funktionsduelige kraner, når en kran er ude af drift i kortere tid, siger Bent Rasmussen.